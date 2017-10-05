أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أنيسة حسونة: مصر نجحت في إنهاء الانقسام.. والكرة الآن في الملعب الفلسطيني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أنيسة حسونة: نجحت في إنهاء الانقسام.. والكرة الآن في الملعب الفلسطيني

03:19 م الخميس 05 أكتوبر 2017

أنيسة حسونة: مصر نجحت في إنهاء الانقسام.. والكرة الآن في الملعب الفلسطيني

النائبة أنيسة عصام حسونة

كتبت- أسماء يحيى:

قالت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن مصر استعادت دورها الريادي التاريخي في منطقتها، وحققت نجاحًا غير مسبوق في العمل بدأب لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل.

وأشارت حسونة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إلى ضرورة انتهاز الفرصة الذهبية التي أصبحت سانحة لتحقيق السلام في المنطقة نتيجة للجهود المصرية المخلصة، وأنه يجب أن تنتهزها جميع الأطراف التي سيحاسبها التاريخ والشعب الفلسطيني إذا لم تفعل ذلك وتحقق آماله في حياة كريمة وآمنة.

وتابعت: "مصر لم تقصر قط تجاه القضية الفلسطينية وعملت دائما على دعم الشعب الفلسطيني لم تدخْر جهدا هذه المرة لوضع القضية الفلسطينية بعد طول انتظار على رأس أولويات القضايا إقليميا ودوليا بهذه المبادرة الناجحة في تحقيق المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها تمهيدا لعقد اجتماع موسع لكافة الفصائل الفلسطينية".

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية: "الكرة الآن في الملعب الفلسطيني بكافة أطرافة حيث أن الجهود المصرية نجحت في البدء في إنهاء الانقسام"، موضحة أن "المسئولية تقع عليهم لتحقيق النجاح واستكمال هذه المسيرة تحقيقا لصالح المواطن الفلسطيني وإنهاء معاناته التي استمرت لعقود طويلة وحان وقت إنهائها وبدء مرحلة جديدة نحو السلام والاستقرار".

كانت حكومة الوفاق الفلسطيني، اجتمعت أول أمس، لتسلم مهامها بعد إتمام الصلح بين حركتي حماس وفتح، بحضور الوزير خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طارق رضوان ردًا على بيان الخارجية الأمريكية: تدخل في شئون مصر

    أخبار

  • دحلان: المصالحة الفلسطينية بداية لتجديد آمال الفلسطنيين بإنهاء كارثة

    أخبار

  • نشاط ورسالته للفلسطينيين وتصريحات هنية بصحف اليوم

    أخبار

  • مدير الشئون المعنوية الأسبق: المصالحة الفلسطينية تتويج لجهود ​المخابرات

    أخبار

إعلان

54350c4174.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش