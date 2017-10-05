أنيسة حسونة: مصر نجحت في إنهاء الانقسام.. والكرة الآن في الملعب الفلسطيني

كتبت- أسماء يحيى:

قالت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن مصر استعادت دورها الريادي التاريخي في منطقتها، وحققت نجاحًا غير مسبوق في العمل بدأب لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل.

وأشارت حسونة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إلى ضرورة انتهاز الفرصة الذهبية التي أصبحت سانحة لتحقيق السلام في المنطقة نتيجة للجهود المصرية المخلصة، وأنه يجب أن تنتهزها جميع الأطراف التي سيحاسبها التاريخ والشعب الفلسطيني إذا لم تفعل ذلك وتحقق آماله في حياة كريمة وآمنة.

وتابعت: "مصر لم تقصر قط تجاه القضية الفلسطينية وعملت دائما على دعم الشعب الفلسطيني لم تدخْر جهدا هذه المرة لوضع القضية الفلسطينية بعد طول انتظار على رأس أولويات القضايا إقليميا ودوليا بهذه المبادرة الناجحة في تحقيق المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها تمهيدا لعقد اجتماع موسع لكافة الفصائل الفلسطينية".

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية: "الكرة الآن في الملعب الفلسطيني بكافة أطرافة حيث أن الجهود المصرية نجحت في البدء في إنهاء الانقسام"، موضحة أن "المسئولية تقع عليهم لتحقيق النجاح واستكمال هذه المسيرة تحقيقا لصالح المواطن الفلسطيني وإنهاء معاناته التي استمرت لعقود طويلة وحان وقت إنهائها وبدء مرحلة جديدة نحو السلام والاستقرار".

كانت حكومة الوفاق الفلسطيني، اجتمعت أول أمس، لتسلم مهامها بعد إتمام الصلح بين حركتي حماس وفتح، بحضور الوزير خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية.