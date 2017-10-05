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عروض جوية للقوات المسلحة في سماء 23 محافظة احتفالا بذكرى أكتوبر غدًا

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مصراوي Masrawy

عروض جوية للقوات المسلحة في سماء 23 محافظة احتفالا بذكرى أكتوبر غدًا

03:15 م الخميس 05 أكتوبر 2017

عروض جوية للقوات المسلحة في سماء 23 محافظة احتفالا بذكرى أكتوبر غدًا

عروض جوية للقوات المسلحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

تبدأ القوات الجوية في الساعة الثانية من ظهر غد الجمعة 6 أكتوبر، تقديم عدد من العروض الجوية في سماء 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب المصري الاحتفال بمرور 44 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

يشارك في العروض طائرات القوات الجوية من مختلف الطرازات بالإضافة إلى فريق الألعاب الجوية "النجوم الفضية" لتقديم العديد من التشكيلات والعروض الجوية على ارتفاعات منخفضة في سماء المدن الرئيسية بالمحافظات.

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