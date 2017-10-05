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الأوقاف: خطة دعوية شاملة للتوعية بمخاطر زواج القاصرات

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مصراوي Masrawy

الأوقاف: خطة دعوية شاملة للتوعية بمخاطر زواج القاصرات

03:14 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الأوقاف: خطة دعوية شاملة للتوعية بمخاطر زواج القاصرات

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري يس وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ أحمد ترك مدير عام التدريب بسرعة البدء في تنفيذ الخطة الدعوية الشاملة للتوعية بضرورة تنظيم النسل ومخاطر زواج القاصرات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الخميس، أن الخطة تتضمن جميع المعسكرات والدورات لجميع الأئمة والواعظات ذلك في برامجها، بقصد إحداث ثقافة عامة تعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة في ذلك، وتنقل الأئمة والواعظات من حيز الفهم الواعي إلى حيز الانتشار المكثف.

وأشارت الوزارة، إلى أن هدف الخطة هو إحداث ثقافة مجتمعية صحيحة وشاملة، مع تصحيح جميع المفاهيم الخاطئة في كل ما يتصل بهذه القضية، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أن الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيعقد أول ندوة لهذا العام تحت عنوان ” مخاطر زواج القاصرات ”، يوم الخميس المقبل ويحاضر فيها: الدكتور عبد الله النجار – عضو مجمع البحوث الإسلامية، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، الدكتور محمد الشحات الجندي – عضو مجمع البحوث الإسلامية والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتورة مها عقل – رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة وعميد كلية طب الأزهر بنات سابقًا، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور نبيل السمالوطي – أستاذ علم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.​

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