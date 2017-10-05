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وزير البيئة يلتقي مواطنة اشتكت من كثافة الدخان في "مدينة نصر" على "فيسبوك"

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة يلتقي مواطنة اشتكت من كثافة الدخان في "مدينة نصر" على "فيسبوك"

03:14 م الخميس 05 أكتوبر 2017

وزير البيئة

كتبت- مادي غيث:

التقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الخميس، المواطنة ياسمين شوقي صاحبة شكوى حي الواحة بمدينة نصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تصاعد الدخان بالمنطقة المحيطة بالحي.

وقال -خلال اللقاء- إن الوزارة تعمل جاهدة على نقل مقلب الوفاء والأمل ومقلب الطوب الرملي في أقرب وقت ممكن إلى صحراء منطقة بلبيس بعد الإنتهاء من الدارسات الهندسية والبيئية الخاصة بهما.

وأضاف فهمي أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على حل مشكلة المقالب المفتوحة والتي تعاني منها المنطقة إلى حين غلقهما تماما من خلال المراقبة على تلك المقالب والدفع باللودارات لمنع حدوث أية حرائق.

وأجرى الدكتور خالد فهمي خلال اللقاء اتصالاً هاتفياً بمحافظ القاهرة للتنسيق مع مدير شرطة البيئة والعمل على توفير نبطشية ليلية للمراقبة، وزيادة أعداد اللودارات، والمشاركة بحملات تفتيشية استباقية على المقالب المفتوحة بالمنطقة لمنع حدوث حرق لإطارات السيارات بها.

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