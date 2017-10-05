مصدر: "قضايا الدولة" تخصص قطعة أرض لبناء نادي اجتماعي بالغربية
مصدر: "قضايا الدولة" تخصص قطعة أرض لبناء نادي اجتماعي بالغربية
03:26 م الخميس 05 أكتوبر 2017
هيئة قضايا الدولة
كتب – محمود الشوربجي:
صرح مصدر قضائي أن المستشار محمد رزق خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، تقدم بطلب إلى محافظ الغربية لتخصيص قطعة أرض لبناء مقر لنادي فرعي لمستشاري الهيئة.
أضاف المصدر –رفض ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن المحافظ قد وافق على الطلب المقدم إليه وتعهد بتوفير قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة النادي الفرعي لمستشاري الهيئة.
من جانبه تقدم أعضاء الهيئة بالشكر لمحافظة الغربية على سرعة الاستجابة وتوفير قطعة أرض لبناء النادي خلال الفترة المقبلة.
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