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إحالة 39 موظفا بالمنيا للتحقيق بسبب الغياب والتقصير في العمل

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إحالة 39 موظفا بالمنيا للتحقيق بسبب الغياب والتقصير في العمل إحالة 39 موظفا بالمنيا للتحقيق بسبب الغياب والتقصير في العمل

التحرير

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أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 39 موظفا بحي غرب المدينة، ومقر الحملة الميكانيكية، إلى الإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق معهم نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر، وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتراخيهم في خروج المعدات والآلات الخاصة بأعمال النظافة.

وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إن هذا القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط الدورية أثناء مرورهم على عدد من الوحدات المحلية التابعة للمركز لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين حيث رصد التقرير غياب 35 موظف بحي غرب المدينة بدون عذروإهمال وتقصير ثلاثة سائقين ومسئول الحملة الميكانيكية في أداء عملهم وعليه تم تحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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وأضاف رئيس المركز أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية، وتقديم خدمات تليق بالمواطن.

من جانب آخر، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية بني أحمد الغربية، بمساحة 13 قيراطا، كما تم الانتهاء من تركيب عدد من أعمدة الإنارة على الطريق العام داخل القرية، وعمل صيانة شاملة للكشافات على طريق أسوان الزراعي.

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التحرير

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