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بعد انفراد «التحرير».. الأزهر يحيل إدارة «الزهراء الجامعي» للتحقيق

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بعد انفراد «التحرير».. الأزهر يحيل إدارة «الزهراء الجامعي» للتحقيق بعد انفراد «التحرير».. الأزهر يحيل إدارة «الزهراء الجامعي» للتحقيق

التحرير

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أصدر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة قرارًا بوقف إدارة مستشفى الزهراء الجامعي عن العمل وتحويلهم إلى التحقيق، وكلف إدارة جديدة بدلاً منها.

كانت "التحرير" قد نشرت تقريرا بعنوان «الدود يأكلها حية».. أسماء خضعت للولادة ففقدت طفلها ودخلت في غيبوية بـ«الزهراء الجامعي» الذي تناول حالة أسماء الحرجة.

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وأوضح المكتب الإعلامى أن رئيس الجامعة شدد على أنه لا مكان لمقصر فى عمله أو متقاعس عند أداء رسالته فى سبيل خدمة المرضى أو العملية التعليمية.

كان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أكد أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلف بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة الأمر، وكلف رئيس جامعة الأزهر ونوابه وعمداء كليات الطب بالتوجه فورًا إلى مستشفى الزهراء الجامعي؛ للوقوف على حالة المريضة أسماء، التي حدثت لها مضاعفات وفقدت جنينها، واتخاذ ما يلزم فورًا من توفير أعلى رعاية طبية، ولو اقتضى الأمر نقلها للعلاج فى أى مستشفى آخر على نفقة الأزهر.

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التحرير

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