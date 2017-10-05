طارق رضوان ردًا على بيان الخارجية الأمريكية: تدخل في شئون مصر

كتب- محمود رمزى:

استنكر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول واقعة القبض على رافعي علم المثليين خلال حفل "مشروع ليلى"، الذي أقيم بـ"كايرو فيستيفال" بالتجمع الخامس.

وقال "رضوان"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن بيان وزارة الخارجية يعكس عدم مراعاتها لثقافة المجتمع المصري، وتقاليده المجتمعية وثوابته الدينية.

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، على رفضه، وصف بيان الخارجية الأمريكية واقعة القبض على رافعي علم المثليين بـ"الاعتقالات"، قائلًا: "لا يوجد معتقلون في مصر، وإنما مسجونين أو متهمين على ذمة قضايا واتهامات واضحة".

وتابع: "الحديث عن حقوق المثليين في مصر أمر غير مقبول على المستوى الديني أو الاجتماعي بخلاف المجتمع الأوربي أو الأمريكي".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعربت عن قلقها إزاء موقف مصر من المثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في مصر وأرذبيجان

وقالت "هيذر نويرت"، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في واشنطن، في بيان أرسلته إلى منظمات الشواذ في أمريكا، أمس الأربعاء: "إننا نشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة باعتقالات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية ومزدوجي الميل الجنسي في مصر" .