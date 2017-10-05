بالصور- 5 متاحف عسكرية تستطيع زيارتها غدًا مجانًا بمناسبة احتفالات أكتوبر

كتب- مصطفى المنشاوي:

قررت القوات المسلحة، تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة، فتح المتاحف والمزارات العسكرية للجمهور بالمجان غدا الجمعة وذلك احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

ويرصد "مصراوي" أماكن المتاحف والمزارات العسكرية التي تستطيع الأسر المصرية زيارتها:

المتحف الحربي: في قلعة صلاح الدين ( من 9 صباحًا إلى 4 مساءً)، ويحتوى على قاعة المجد، وقاعة الملابس، وقاعة المدفعية، وقاعة الأسلحة، وقاعة نصر أكتوبر 1973، وقاعة الشهداء، والعصر الفرعونى، والعصر الإسلامى، وعصر اسره محمد على باشا.

متحف القوات الجوية: طريق العروبة بجوار مستشفى الجلاء للقوات المسلحة (العمل من 10 إلى 4 عصرًا)، ويضم قاعة بها صور نادرة توثق لمشاركة القوات الجوية على مر العصور في الحروب المختلفة بدءًا من تاريخ الطيران في عصر الفراعنة، ثم دور السلاح الجوي خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، ثم تشكيل السلاح الجوي عام 1952، ثم تحويله إلى قوات جوية عام 1953، ودور القوات الجوية في حربي فلسطين واليمن ثم مساندة مصر لحركات التحرر حول العالم عام 1956، ثم مشاركة القوات في العدوان الثلاثي ودورها خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

كما يضم الطائرة ميج 21 روسية الصنع التي استخدامها المصريين خلال حرب الاستنزاف، فيما ضم بهو حديقة قلعة النسور تحت ظلال الجناحين الفضيين طرازات مختلف من الطائرات منها طائرة "التايجر" وطائرة "الميراج والسوخوي والقاهرة 300"، وطرازات مختلفة من الهليكوبتر.



بانوراما حرب أكتوبر: طريق صلاح سالم بالقرب من أستاد القاهرة، ( 9 صباحًا إلى 6 مساءً)، وتضم "ساحة العرض المكشوف وتحتوى على منصتان للعرض المكشوف أحدها لعرض نماذج من أسلحة قواتنا التى شاركت فى حرب أكتوبر 1973، والأخرى لنماذج من الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها. والمبنى الرئيسى عبارة عن مبنى اسطوانى قطرة 44 م وارتفاعه 27 م، يعلوه برج من الحديد والنحاس، وارتفاعه 10.5 متر".

متحف العلمين: بمدينة العالمين في الإسكندرية (8 صباحًا حتى 6 مساءً) ويخلد معارك العلمين الفاصلة التي نشبت خلال الحرب العالمية الثانية على أرض العلمين المصرية وحولها، ويضم مجموعة من الأسلحة والمدرعات والمجسمات التي تعبر عن معارك العلمين والقوات التي اشتركت فيها، كما تضم خرائط عن سير المعارك.

متحف بورسعيد: شارع 23 يوليو ببور سعيد (9 إلى 10 مساء)، ويضم ساحة للعرض المكشوف بها 3 قاعات:

-رقم (1) العصر القديم تعرض نبذة تاريخية عن مدينة بور سعيد ونشأتها وتاريخ المنطقة من العصر الفرعونى، الإسلامى، حفر قناة السويس، ثورة 1952.

-رقم (2) حرب 1956، وقرار تأميم قناة السويس، ودويراما معركة الجميل، ومعركة البرلس البحرية، وعرض بعض الأسلحة والمعدات الإنجليزية.

-رقم (3) حرب أكتوبر 1973 مراحل حرب أكتوبر المجيدة، بالاضافة إلى صور العبور.