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ضبط تشكيل سوداني تخصص في سرقة رواد البنوك بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل سوداني تخصص في سرقة رواد البنوك بمدينة نصر

03:11 م الخميس 05 أكتوبر 2017

ضبط تشكيل سوداني تخصص في سرقة رواد البنوك بمدينة نصر

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، في ضبط سودانيين اثنين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع من أمام البنوك وكسر زجاج السيارات.

تلقى قسم شرطة مدينه نصر أول، بلاغا من"فهد.ع"، 62 سنة، تاجر"، يحمل إحدى الجنسيات العربية، ـ دائرة قسم شرطة المقطم، بأنه عقب قيامة بصرف مبلغ مالي 500 ألف جنيه من بنك كريدي اجريكول فرع ابو داود الظاهري، وتوجه إلى شارع عباس العقاد وترك سيارته أمام الحديقة الدولية وبداخلها المبلغ المالي وعقب عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من " المعز ح"38 سنة " سوداني الجنسية " و "ياسر ع" 52 سنة " سوداني الجنسية ".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم هـ س ق 427 ماركة BYD " مستأجرة من معرض سيارات ".

بمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وكسر الزجاج باستخدام بوجيه".

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين الحوادث المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المواطنين بأسلوب " التتبع من أمام البنوك وكسر زجاج السيارات " واعترفا بارتكاب 4 سرقات من داخل السيارات بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط مبلغ 57 ألف جنيه من متحصلات الواقعة الأولى بمسكن الثاني، وأضافا بقيامهما بتحويل باقي المبالغ المالية إلى ذويهما بدولة السودان.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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