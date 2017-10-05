غواصتان روسيتان تستهدف مواقع داعش في الميادين السورية بصواريخ كاليبر

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الغواصات الروسية في محيط البحر المتوسط، وجهت ضربات بصواريخ (كاليبر) المجنحة، نحو مواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن غواصتي (فيليكي نوفجورود)، و(كولبينو) المتمركزتين أطلقتا 10 صواريخ مجنحة، تجاه أهداف تابعة لتنظيم (داعش) في سوريا، واستهدفت عددا من وسائل المراقبة الموضوعية، مشيرة إلى أنه تم تدمير كافة الأهداف المستخدمة بما في ذلك مواقع قيادة الإرهابيين، ومخازن الأسلحة والذخائر بمنطقة الميادين.

وأكدت الوزارة أن تنظيم (داعش) تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والأسلحة، جراء ضربة صواريخ (كاليبر) على مدينة الميادين، موضحة أن هدف الضربات الرئيسي، هو تعزيز تقدم الجيش السوري في دير الزور.