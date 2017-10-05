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غواصتان روسيتان تستهدف مواقع داعش في الميادين السورية بصواريخ كاليبر

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مصراوي Masrawy

غواصتان روسيتان تستهدف مواقع داعش في الميادين السورية بصواريخ كاليبر

03:17 م الخميس 05 أكتوبر 2017

غواصتان روسيتان تستهدف مواقع داعش في الميادين السورية بصواريخ كاليبر

ارشيفية

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الغواصات الروسية في محيط البحر المتوسط، وجهت ضربات بصواريخ (كاليبر) المجنحة، نحو مواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة ( اليوم) - إن غواصتي (فيليكي نوفجورود)، و(كولبينو) المتمركزتين أطلقتا 10 صواريخ مجنحة، تجاه أهداف تابعة لتنظيم (داعش) في سوريا، واستهدفت عددا من وسائل المراقبة الموضوعية، مشيرة إلى أنه تم تدمير كافة الأهداف المستخدمة بما في ذلك مواقع قيادة الإرهابيين، ومخازن الأسلحة والذخائر بمنطقة الميادين.

وأكدت الوزارة أن تنظيم (داعش) تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والأسلحة، جراء ضربة صواريخ (كاليبر) على مدينة الميادين، موضحة أن هدف الضربات الرئيسي، هو تعزيز تقدم الجيش السوري في دير الزور.

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