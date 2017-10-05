الكاميرون تنفي مزاعم بمقتل 100 شخص على أيدي قوات الأمن

ياوندي (د ب أ)

نفى مسؤولون في الكاميرون، اليوم الخميس، ما ورد في تقرير صادر عن جماعة معنية بحقوق الإنسان، يفيد بمقتل 100 شخص على الأقل على أيدي قوات الأمن، أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة، وقعت الاسبوع الماضي.

ويشير التقرير إلى حصيلة قتلى أعلى بكثير من تلك التي وردت من قبل والتي أفادت بسقوط 17 قتيلا.

ووقعت الاحتجاجات يوم الأحد الماضي، في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية بالكاميرون، حيث أعلنتا – بصورة رمزية - "الانفصال" عن باقي أنحاء البلاد الناطقة باللغة الفرنسية.

ورفضت الحكومة، اليوم الخميس، الأرقام التي نشرتها جماعة " شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في وسط أفريقيا" (ريدهاك)، وهي منظمة غير حكومية معنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان في وسط أفريقيا.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش، ديدييه بادجيك، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، بأن الحكومة على علم بسقوط 10 قتلى، فيما ورد في حصيلة أخرى، صدرت عن منظمة العفو الدولية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، سقوط 17 قتيلا.

وجاء في بيان جماعة "ريدهاك" أمس الأول الثلاثاء: "لقد تم العثور على جثث ما لا يقل عن 100 متظاهر، قتلوا بعد تعرضهم لرصاصات أطلقتها قوات الدفاع والأمن، وجراء الغاز المسيل للدموع الذي تم إطلاقه بكميات كبيرة". وكشف البيان عن أسماء 38 من الضحايا.