ملزمة برد 40 ألف دولار.. القصة الكامل لمنع هيفاء وهبي من التمثيل في مصر

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فاجأت الصفحة الرسمية لشركة "السبكي للإنتاج السينمائي"، عبر موقع "فيسبوك"، الجمهور بنشر قرار إيقاف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى عن المشاركة فى أي أعمال فنية داخل مصر.

وجاء في نص البيان: "بناءً على قرار من غرفة صناعة السينما المصرية برئاسة فاروق صبري، وقرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي، وقرار نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، تم إيقاف الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في أي أعمال فنية داخل جمهورية مصر العربية".

وألزم القرار الفنانة اللبنانية برد مبلغ 40 ألف دولار لشركة "السبكي فور سينما برودكشن"، نظير ما تقاضته عن دورها بفيلم "ثانية واحدة"، الذي توقف تصويره، كما ألزمها القرار بسداد مبلغ مليون و70 ألف جنيه، قيمة تكاليف يومين التصوير في فيلم "ثانية واحدة".

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الخلاف بدأ قبل 3 أشهر حينما كتبت "هيفاء" تغريدة غامضة أعلنت خلالها انسحابها من تصوير فيلم "ثانية واحدة"، مرجعة ذلك إلى انعدام الأخلاق والرقي في التعامل من قبل الشركة المنتجة، معربة عن أسفها لزملائها، وذلك في الوقت الذي تقدم المنتج محمد السبكي ببلاغ ضد "هيفاء"، لظهورها كضيفة شرف فى مشهد واحد بفيلم "خير وبركة"، من إنتاج شقيقه أحمد السبكي.

لم تقتصر الخسارة على الفنانة اللبنانية فقط، بل هددت أيضا مصير فيلم "الديزل"، الذي يستعد الفنان محمد رمضان إلى تصويره بمشاركة هيفاء وهبي، وإنتاج أحمد السبكي، خاصة بعدما أعلن نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، عن أن ذلك القرار ينطبق على مشاركتها بفيلم "الديزل"، متوعدا إياها في حالة الظهور بالفيلم أن يتم إيقافها لمدة عام عن العمل في مصر.