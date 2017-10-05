قتل 7 إسرائيليين فعثروا عليه مشنوقا.. هل تمت تصفية «خاطر» دون علم «مبارك»؟

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لو كانت الحقيقة سلعة تشترى لدُفِعت آلاف الدولارات مقابل الحصول عليها، لكن في ظل غياب الدليل القاطع تبقى الحقيقة طيفا يداعب الإنسان ويضعه أمام تحديات البحث والفحص عله يمسك بها في يوم من الأيام، لكن آخرين قد ترهن حياتهم بغياب الحقيقة أحيانا، وبالتالي تقتضي مصالحهم أن تدفن الحقيقة مع صاحبها تحت التراب، وهذا لا يعني أنها بمنأى عن النباشين الذين يصرون على كشف ما تستر عليه آخرون.

سليمان خاطر، "قُتل أم انتحر؟"، كان ذلك هو السؤال الذي أفردت له الصحف المصرية والعربية والعالمية عشرات الصفحات، في عام 1986، رغبة في الوصول إلى الحقيقة، فكيف لمجند مصري لم يبلغ بعد الرابعة والعشرين من عمره أن يفكر في الانتحار مهما كانت الضغوط؟ خاصة أنه امتلك من الوطنية ما يكفي للدفاع عن حدود أرضه، تنفيذا لتعليمات قياداته، وإيمانا منه بدور المجند في صيانة أرض الوطن.

رصاصات سليمان تقتل 7 سائحين

الحكاية بدأت في عصر يوم السبت 5 أكتوبر 1985، حينما تولى المجند سليمان خاطر نوبة حراسته في كشك عسكري تابع للأمن المركزي، بمنطقة رأس برقة، التي تقع بين طابا ونويبع، وهي منطقة منعزلة عن مقاصد السياح، ولا توجد فيها حياة سوى لعدد قليل من بدو سيناء الرُحّل.

وفي تمام الساعة الخامسة عصرا بعد غروب الشمس عن المكان الجبلي الذي يقف عليه "سليمان"، انتبه على بعد 40 مترا بصعود مجموعة من الأشخاص الأجانب باتجاه "كشك" حراسته، فطلب منهم الوقوف إلا أنهم لم يتوقفوا لكونهم راغبين في عبور كامل التلة، فأمسك بسلاحه وفتح عليهم النيران، ليقتل منهم 7 أشخاص، ويفر 5 آخرون، ومن ثم حاول إطلاق النار على نفسه بعدما أحس بأنه فعل ذلك دون إرادته، لكن زملاؤه منعوه.

المفاجأة كانت أن الضحايا لم يكونوا من الجنود الإسرائيليين، بل كانوا سياح بملابس السباحة، بينهم أطفال ونساء، وجميعهم إسرائيليين، الأمر الذي عرّض "خاطر" للمحاكمة العسكرية، وحينما سئل في تحقيقات النيابة العسكرية عن سبب إطلاقه للنيران بالرغم من وجود أطفال ونساء، أجاب: "دي منطقة ممنوعة، وممنوع أي حد يتواجد فيها وده أمر، وإلا يبقى خلاص نسيب الحدود فاضية، وكل اللي تورينا جسمها نعديها"، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن من اقتحموا نقطة حراسته إسرائيليون، لكنه اعتبرهم معتدين، خاصة أنه وزملاءه لم يكن معهم سوى أسلحة بسيطة، إلى جانب وجود جهاز إشارة مشفّر في "كشك الحراسة"، والحصول عليه أو أي معلومات تخصه يمس الأمن القومي المصري.

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انتهت التحقيقات مع سليمان، وحُكم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما، وعقب على ذلك الحكم قائلا: "هذا الحكم، هو حكم ضد مصر، لأن جنديا مصريا أدى واجبه"، وفي أثناء وجوده في السجن، زاره فريق أطباء نفسيين، وكتبوا تقريرا قدموه للمحققين معه، جاء فيه أن سليمان عندما رأى الأشخاص يتقدمون نحوه أحس بالخوف الشديد يتملكه، وحذرهم باللغة الإنجليزية لكنهم لم يبتعدوا ما أصابه بالرعب منهم، فتظاهر بإطلاق الرصاص عليهم ليخافوا منه، لكنه كان هو الخائف والمرتعد وهو يمسك بسلاحه ويتخشب عليه، حتى انطلقت طلقة، وحين رأى الدم يسيل من الشخص القتيل، لم يدرِ ماذا حدث بعد ذلك، حتى وجد نفسه بعد فترة قصيرة راقدا في مكان آخر على الجبل.

وفي 7 يناير 1986، استيقظت مصر على خبر الفاجعة تحت عنوان بـ "البنط العريض" يقول: "انتحار سليمان خاطر في مستشفى السجن العسكري"، وفي تفاصيل الخبر معلومات تفيد بالعثور عليه مشنوقا بـ"ملاية" السرير في محبسه بالمستشفى العسكري، وهنا قامت الدنيا ولم تقعد وخرجت التظاهرات الطلابية الحاشدة في جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والمنصورة، وبعض المدارس الثانوية، خرج الطلاب مرددين: "الشعب هياخد التار.. الصهيوني ده غدار، سليمان قالها في سينا.. قال مطالبنا وقال أمانينا، سليمان خاطر قالها قوية.. الرصاص حل القضية، سليمان خاطر مات مقتول.. مات علشان مقدرش يخون".

هل مبارك برئ من دمه؟

حينما سُئل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن "خاطر"، في حوار صحفي مع مجلة المصور، نشر في 18 يناير عام 1986 قال: "كنت أتمنى حكم البراءة لسليمان خاطر، لكن الذي حدث أن سليمان خاطر قتل أطفالا ونساءً، والمحكمة أدانت الحادث وأصدرت الحكم، ولم نتدخل من قريب أو بعيد، ولم تكن هناك ضغوط من أي جهة، ونحن لا نقبل ضغوطا من أي جهة، وكان لابد من محاكمته، لأن الحادث وقع على الأرض المصرية، ولأن هناك ضحايا، ولأن سيادة الدولة تعني سيادة قانونها، ولأن عدم محاكمته تعني أن ندخل في عمليات انتقامية، وعندما جرت محاكمته سارعوا إلى التشهير الكاذب، بأن هناك ضغطا على مصر، وأن إسرائيل ربطت بين قضية طابا وضرورة محاكمة سليمان خاطر".

ورغم ذلك ظلت أصابع الاتهام توجه لـ"مبارك" ونظامه الذي بنى إنجازه في استعادة طابا على حساب "خاطر"، إلا أن الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي سكرتير مبارك الأسبق للمعلومات، أدلى بشهادته قائلا: "اتصلت بالرئيس مبارك وأبلغته بالخبر فبدى على وجهه الحزن والانزعاج لوفاة خاطر"، مضيفا أن مبارك قال له إنه كان يريد أن يقايض به اليهود، فيفرج عن أسير يهودي مقابل حياة سليمان خاطر، وهذا يحسب لمبارك ويدل على أنه لم يقتله".

وتابع الفقي: "ربما تكون المخابرات المصرية هي من قتلت خاطر، فمن الممكن أن تحدث العديد من المواقف والجرائم ولا يعلم عنها الرئيس شيئا في حينها، فالاستخبارات في مصر لا تستأذن بل تتصرف كأنها تحل مشكلة ما، ويمضي الموضوع على هذا النحو، وهذا يعني أن مبارك لم يكن على علم بتصفية سليمان خاطر في محبسه".