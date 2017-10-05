محمد إيهاب يكشف سر رفضه تصوير برومو مؤتمر الشباب بـ«برج العرب»

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

كشف محمد إيهاب، بطل مصر وأولمبياد ريو دي جانيرو، في رفع الأثقال، عن سبب عدم حضوره أمس الأربعاء، لتصوير برومو مؤتمر الشباب في استاد برج العرب بالإسكندرية.

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وكتب إيهاب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توضيح :اعتذاري أمس عن تصوير برومو مؤتمر الشباب في استاد برج العرب وسط كوكبه من نجوم الرياضه المصرية ليس غروراً ما هو إلا من أجل وعدى لكم بالقتال من أجل الذهب في بطولة العالم للكبار أمريكا 2017 وكلاً في طريقه من أجل تحقيق حلمه والله ولى التوفيق بتأهل منتخب مصر لكرة القدم بكأس العالم روسيا 2018».

ويستعد محمد إيهاب في الفترة الحالية، للمشاركة في بطولة العالم للكبار بأمريكا 2017، بالإضافة لأولمبياد طوكيو 2020.

