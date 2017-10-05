أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

محمد إيهاب يكشف سر رفضه تصوير برومو مؤتمر الشباب بـ«برج العرب»

Google+ Print
محمد إيهاب يكشف سر رفضه تصوير برومو مؤتمر الشباب بـ«برج العرب» محمد إيهاب يكشف سر رفضه تصوير برومو مؤتمر الشباب بـ«برج العرب»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى:

كشف محمد إيهاب، بطل وأولمبياد ريو دي جانيرو، في رفع الأثقال، عن سبب عدم حضوره أمس الأربعاء، لتصوير برومو مؤتمر الشباب في استاد برج العرب بالإسكندرية.

شاهد أيضا

وكتب إيهاب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توضيح :اعتذاري أمس عن تصوير برومو مؤتمر الشباب في استاد برج العرب وسط كوكبه من نجوم الرياضه المصرية ليس غروراً ما هو إلا من أجل وعدى لكم بالقتال من أجل الذهب في بطولة العالم للكبار أمريكا 2017 وكلاً في طريقه من أجل تحقيق حلمه والله ولى التوفيق بتأهل منتخب مصر لكرة القدم بكأس العالم 2018».

ويستعد محمد إيهاب في الفترة الحالية، للمشاركة في بطولة العالم للكبار بأمريكا 2017، بالإضافة لأولمبياد طوكيو 2020.
Capture

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش