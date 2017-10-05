حلم المونديال| البدري يوجه نصيحة للاعبي المنتخب

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حذر حسام البدري، المدير الفني للأهلي، لاعبي المنتخب الوطني من التعامل مع منتخب الكونغو على أنها آخر مباراة بالمجموعة، أو النظر إلى نتيجة مباراة الذهاب بالفوز عليه.

وقال البدري، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، «إنه يجب احترام المنتخب الكونغولي، والتعامل مع المباراة بمنتهي الجدية».. مؤكدًا ثقته في وعي الجهاز الفني واللاعبين على تجنب هذه النقاط التي قد تكون ضد مصلحة الفريق الوطني.

وطالب الجميع داخل المنتخب بالتفكير الإيجابي باعتبار أن هذه المباراة هي مباراة الحسم والصعود لكأس العالم.. مشيرًا إلى أن الرغبة عند الجهاز الفني في تأهيل أنفسهم واللاعبين للفوز سينعكس بالإيجاب على منح اللاعبين الطاقة الايجابية للفوز باللقاء.

وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.