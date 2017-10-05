البدري: سعيد لعدم تفاقم إصابة عبدالله

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أعرب حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، عن ارتياحه لعدم تفاقم إصابة عبدالله السعيد، لاعب الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب أمامه فرصة كبيرة للتواجد مع الفريق في مباراة النجم الساحلي، خاصة بعدما أثبتت الأشعة عدم معاناته من أي تمزق في العضلة الخلفية وأنه يعاني من حالة إجهاد فقط تحتاج إلى إراحته مع تنفيذ برنامج استشفائي.

وأوضح البدري، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الفريق يمتلك البدائل الجيدة والقادرة على تعويض الغيايات التي سيعاني منها الفريق في مواجهة النجم الساحلي في لقاء العودة ببرج العرب، مضيفًا أن لديه ثقة كبيرة في كل المجموعة المقيدة في القائمة الإفريقية بتحمل المسئولية وتخطي كل المحطات الصعبة.

وأكد أنه سيحرص على تجهيز البدائل والحلول خلال المرحلة المقبلة لتعويض الغيابات والسعي بكل قوة نحو المنافسة من أجل الفوز بلقب البطولة.

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وأشار المدير الفني للفريق إلى أنه يعول مسئولية كبيرة على جماهير الأهلي العظيمة في مساندة الفريق في محطته الإفريقية المقبلة، وقال أن إلتفاف الجماهير وحرصهم الدائم على مساندة ودعم اللاعبين سيكون سلاح الفريق في تخطي عقبة النجم الساحلي.

وتابع أنه يقدر دور مجلس الإدارة في سعيهم الجاد نحو زيادة عدد الجماهير بما يسمح بإمتلاء ملعب برج العرب بالجماهير.

