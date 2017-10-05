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انقسام في ليفربول: عقلية المصريين ستمنح «صلاح» كل الجوائز

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انقسام في ليفربول: عقلية المصريين ستمنح «صلاح» كل الجوائز انقسام في ليفربول: عقلية المصريين ستمنح «صلاح» كل الجوائز

التحرير

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أبدى عدد من جمهور نادي ليفربول الإنجليزي، عدم اقتناعهم بأحقية حصول النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، على جائزتى لاعب الشهر، وأفضل هدف في شهر سبتمبر.

وعلق بعض مشجعي «الريدز» على منشور الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل لااجتماعي «تويتر»، حيث أشار أحدهم في تعليقه إلى أنه غير متأكد من أحقية صلاح بجائزة أفضل هدف، لكنه أكد أنه يستحق جائزة أفضل لاعب.

وفي تعليق آخر قال أحد مشجعي ليفربول، «عقلية المصريين ستجعل صلاح يحصل على كل الجوائز»، وعقب مشجع: «تصويت المصريين الكثيف منح صلاح الجائزة، لكن كوتينيو هو من يستحق الجائزة».

جمهور ليفربول
وكتب آخر: «لا يوجد لاعب في الفريق الأول يستحق هذه الجوائز، كان يجب أن تُمنح لهاري ويلسون" في إشارة للاعب الانجليزي البالغ من العمر 20 عامًا ويلعب في فريق ليفربول تحت 23 عامًا».

جمهور ليفربول
 

 

مشجع ليفربول

وأعلن ليفربول، اليوم الخميس، حصول هدف النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف الفريق، بشباك ليستر سيتي، على جائزة الأفضل لشهر سبتمبر، وذلك للمرة الثانية على التوالي. 

ونشر حساب «الريدز»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع للهدف الذي سجله الفرعون المصري في شباك الثعالب، معلقًا: «جائزة أفضل لاعبي شهر سبتمبر، وأفضل هدف لفريق ليفربول في نفس الشهر، جائزتين جديدتين للاعب الريدز هذا الشهر». 

 

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التحرير

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