"بعيون صناع النصر".. وثائقى جديد لأبطال حرب أكتوبر
"بعيون صناع النصر".. وثائقى جديد لأبطال حرب أكتوبر
02:54 م الخميس 05 أكتوبر 2017
وثائقى جديد لأبطال حرب أكتوبر
كتب- مصطفى المنشاوي:
نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلم وثائقى بعنوان "حرب أكتوبر بعيون صناع النصر"، تحدث فيه عدد كبير من قادة القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، ومرحلة مابعد 1967.
و تحدث فى الفيلم الوثائقى السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والفريق محمد فوزى، واللواء أمين هويدى، وزيرا الحربية وهما يتحدثان عن ذكريات النصر.
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