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"بعيون صناع النصر".. وثائقى جديد لأبطال حرب أكتوبر

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مصراوي Masrawy

"بعيون صناع النصر".. وثائقى جديد لأبطال حرب أكتوبر

02:54 م الخميس 05 أكتوبر 2017

وثائقى جديد لأبطال حرب أكتوبر

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلم وثائقى بعنوان "حرب أكتوبر بعيون صناع النصر"، تحدث فيه عدد كبير من قادة القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، ومرحلة مابعد 1967.

و تحدث فى الفيلم الوثائقى السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والفريق محمد فوزى، واللواء أمين هويدى، وزيرا الحربية وهما يتحدثان عن ذكريات النصر.

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