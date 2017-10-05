"بعيون صناع النصر".. وثائقى جديد لأبطال حرب أكتوبر

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلم وثائقى بعنوان "حرب أكتوبر بعيون صناع النصر"، تحدث فيه عدد كبير من قادة القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، ومرحلة مابعد 1967.

و تحدث فى الفيلم الوثائقى السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والفريق محمد فوزى، واللواء أمين هويدى، وزيرا الحربية وهما يتحدثان عن ذكريات النصر.