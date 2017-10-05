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"أبو حامد": " الائتلاف " لم يدعمنى فى انتخابات وكالة" التضامن "

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مصراوي Masrawy

"أبو حامد": " الائتلاف " لم يدعمنى فى انتخابات وكالة" التضامن "

02:51 م الخميس 05 أكتوبر 2017

النائب محمد أبو حامد

كتب – محمود رمزى:

أكد النائب محمد أبو حامد، أن ائتلاف دعم ، لم يدعمه فى الإنتخابات البرلمانية التى خاضها فى دائرة الوايلى ، وكذلك فى القضايا والتشريعات التى طرحها تحت قبة البرلمان مشيرا الى نواب الائتلاف كانوا يهاجمونه فى البرامج والتصريحات الصحفية. .

وقال " أبو حامد " فى تصريح لـ" مصراوى"، أن ائتلاف دعم مصر لم يدعمه فى انتخابات وكالة لجنة التضامن الإجتماعى فى انتخابات دور الإنعقاد الثانى أو الثالث، وأن النائب طاهر أبو زيد أمين عام الائتلاف كان يدعم فى دور الانعقاد الثانى النائبة رشا رمضان وهبه هجرس فى وكالة لجنة التضامن ، وترشحت من تلقاء نفسى ونجحت رغم رفضى لتربيطات النواب فى اللجنة.

وأضاف أبوحامد:" فى انتخابات دور الإنعقاد الثالث ، الإئتلاف دعم النائبة رشا رمضان، ورشح النائبة مهجة غالب فى انتخابات وكالة اللجنة، ولم يدعمنى ايضا، رغمأننى عضو فيه " 

وحول استمراره فى "دعم مصر" بعد اخفاقه فى انتخابات وكالة لجنة التضامن، قال " أبو حامد":" مستمر فى عضويتى فى الائتلاف، رغم علمى بعدم دعمه لى سياسيا" .

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مصراوي Masrawy

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