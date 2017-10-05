التعليم: 15 أكتوبر بدء الدراسة بالمدارس اليابانية.. ونتائج الالتحاق خلال أسبوع

كتبت- داليا شبل:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موعد بدء الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية 15 أكتوبر الجاري.

وأضاف "خيري"، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في الـ 8 مدارس التي تم الإعلان عنها من قِبل الوزراة في محافظات: "الإسكندرية والقاهرة والمنوفية والسويس وبني سويف والمنيا وأسيوط"، كمرحلةٍ أولى.

وتابع "خيري"، في تصريحات لمصراوي، أنه يجري حالياً العمل على فحص طلبات الالتحاق التي تم تلقيها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرًا إلى أنه سيتم منذ اليوم إعلان أولياء الأمور الذين لم يستوفوا الأوراق والاشتراطات عبر الموقع الإلكتروني، على أن يتم إعلان النتيجة بعد أسبوع.

وأردف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن موعد المرحلة الثانية للقبول بالمدارس اليابانية فور الانتهاء من إنشاءات عدد آخر من المدارس وتسليمها للأبنية التعليمية لتجهزيها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تسليم المرحلة الثانية من الأبنية نهاية الشهر المقبل.

وقال أحمد خيري، إنه من المقرر أن تم الانتهاء من 45 مدرسة أخرى خلال العام الجاري، على أن يتم بدء العمل بها على مراحل وفق الأبنية التي يتم الانتهاء منها.

يشار إلى أن عدد التلاميذ الذين تقدموا إلى المدارس المصرية اليابانية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حتى مساء الثلاثاء الماضي، بلغ 29 ألف و 700 تلميذ.