"التعليم العالي" عن منع "البناطيل المقطعة": حرية الطلاب ليست مطلقة

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رداً على منع عدد من الجامعات دخول الطالبات المرتديات "البناطيل المقطعة" إلى الحرم الجامعي ومدرجات الكليات، إن المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه قبل بدء الدراسة بالجامعات هذا العام في 14 سبتمبر الماضي أكد على الانضباط بمعناه الشامل".

وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات لـ"مصراوي": "المجلس أكد أن تكون ملابس الطلاب ملاءمة للحرم الجامعي باعتباره أنه مكان لتلقى العلم وبناء الشخصية، مشيرا إلى أن أي رئيس جامعة له كافة الصلاحيات لاتخاذ أي الإجراءات من شأنها أن تضبط جامعته في حال وجود أي أمر خارج عن المألوف".

وتابع عبد الغفار: "الطالبات والطلاب لهم حرية اختيار الملابس، ولكن الحرية ليست مطلقة وحدودها مكانة وقدسية أماكن تلقى العلم"، متابعًا: "نحن مع احترام حق الطالب والطالبة الكامل في اختيار ملابسهم، ولكن عليهم أن يراعوا الأعراف الجامعية".

كانت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أصدرت منشورًا بمنع دخول الطلاب بزي غير لائق داخل الحرم الجامعي، وهو "الملابس الكاتنج" التي منها "البنطلونات المقطعة"، والملابس التي تظهر مفاتن الجسم لدى البنات، وأيضًا الملابس التي تميز الشخص بالشعائر الدينية مثل "الجلباب"، كما قررت كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، منع دخول الطلبة والطالبات الكلية بملابس غير "لائقة" بناطيل "مقطعة" ووضع مساحيق التجميل بشكل مبالغ فيه.