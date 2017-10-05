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ضبط 38 قضية تموينية متنوعة في القليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط 38 قضية تموينية متنوعة في القليوبية

02:52 م الخميس 05 أكتوبر 2017

ضبط 38 قضية تموينية متنوعة في القليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت أجهزة الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مباحث تموين القليوبية، حملة مكبرة على المخابز والمحال التجارية، لمراقبة مدى صلاحية السلع ومراقبة الأسعار، ومواصفات الخبز المدعم، وعدم تهريب الدقيق في كافة قرى ومدن المحافظة.

وأسفرت عن ضبط 38 قضية تموين شملت البيع بأسعار زائدة، وعدم حمل شهادات صحية ومحال تجارية بدون تراخيص، وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وخبز غير مطابق للمواصفات، ومخابز بدون تعمل دون ميزان للخبز بهدف التلاعب في الأوزان.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد خالد المحمدي رئيس مباحث بالمديرية، يفيد بشن حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع الرقابة التموينية، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع وتطبيق القانون، وأسفرت عن ضبط 38 قضية تموينية متنوعة، شملت البيع بأسعار زائدة وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة محال تجارية بدون تراخيص وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وخبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل دون ميزان للخبز.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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