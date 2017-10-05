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كشف غموض بلاغ طالب بالاختطاف وطلب فدية نصف مليون جنيه بالغربية

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مصراوي Masrawy

كشف غموض بلاغ طالب بالاختطاف وطلب فدية نصف مليون جنيه بالغربية

02:46 م الخميس 05 أكتوبر 2017

كشف غموض بلاغ طالب بالاختطاف وطلب فدية نصف مليون جنيه بالغربية

ارشيفية

أ. ش. أ

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في كشف غموض واقعة قيام طالب بإحدى الكليات باختلاق واقعة اختطافه، ومطالبة أهله بدفع مبلغ مالي، لمروره بضائقة مالية.

وتلقى ضباط مركز شرطة قطور، بلاغًا من المدعو "رأفت. ا. س" مقيم بدائرة المركز، بغياب نجل شقيقه المدعو "محمد. ى. ا" 22 عامًا، طالب بإحدى الكليات بشبين الكوم بالمنوفية، وتلقيه اتصالًا تليفونيًا من أحد الأشخاص، طالبه بنصف مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جود فريق البحث إلى تواجد المُبلغ بغيابه بإحدى الشقق السكنية بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، برفقة أحد زملائه بالكلية، ويدعى "أحمد. س. ع" 21 عامًا، طالب بذات الكلية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بافتعال واقعة اختطاف المتغيب، نظراً لكونه يمر بضائقة مالية؛ وطلب من والده إقراضه مبلغًا ماليًا، إلا أنه رفض، فاتفق مع زميله على ادعاء خطفه وإطلاق سراحه مقابل المبلغ المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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