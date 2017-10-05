مزارعو الأقصر عن ارتفاع سعر الأسمدة: "محدش حاسس بينا"

الأقصر – محمد محروس:

سادت حالة من الغضب بين مزارعي محافظة الأقصر، على خلفية قرار الحكومة بزيادة سعر الأسمدة الأزوتية مما سيؤدي لارتفاع تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية.

وقال عدد من المزارعين بمحافظة الأقصر، إن قرارت الحكومة المتتالية أدت لارتفاع تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة وبالتالي زيادة الأعباء على صغار المزارعين الأمر الذي قد يدفع الكثيرين منهم إلى الإحجام عن زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وقصب السكر.

وقال شحات إبراهيم – مزارع من مركز أرمنت – قرار الحكومة بزيادة سعر الأسمدة الأزوتية يخدم أصحاب شركات الأسمدة على حساب صغار المزارعين: "إحنا مش عارفين نعمل إيه الزراعة مبقتش تفتح بيوت".

يضيف إبراهيم: "من كام شهر رفعت الحكومة سعر طن السماد من 2000 إلى 3000 جنيه والنهاردة رفعت سعر طن الأسمدة الأزوتية الفلاح ما يقدرش يكمل بالطريقة دي".

بينما يقول محمود حسن - مزارع بمركز إسنا - أن هذا القرار سيترتب عليه ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة فضلا عن ارتفاع أسعار أعلاف الماشية الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع أسعار اللحوم.

وأشار حسن إلى أن قرار الحكومة جاء بينما يستعد غالبية المزارعين لموسم زراعة القمح الذي لم يعد يغطي تكلفة زراعته بعد قرارات الحكومة بزيادة أسعار كافة مدخلات هذه الزراعة من أسمدة وتقاوي والسولار الذي يستخدمه المزارعين في تشغيل الآلات الزراعية، مؤكدا أن القرار لا يتناسب مع أسعار المحاصيل ما يجبر صغار المزارعين على الإحجام عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

فيما طالب مصطفى إسماعيل – مزارع من قرية المدامود- برفع سعر توريد محصول القصب للمصانع حتى يستطيع المزارع مواجهة الزيادات المتلاحقة في مدخلات الزراعة: " الحكومة لازم ترفع سعر طن الأسمدة لـ1000 جنيه على الأقل عشان نعرف نعيش".

ولفت إسماعيل إلى إن شيكارة السماد وصل سعرها فى "السوق السوداء" قبل قرار الحكومة برفع الأسعار إلى أكثر من 200 جنيه لتأتي الزيادة الجديدة لتزيد الأعباء على كاهل المزاررعين، حيث من المتوقع ارتفاع سعر شيكارة "اليوريا" إلى 240 جنيه ليتم بيعها بـ300 جنيه في السوق السوداء.