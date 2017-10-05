"صحة دمياط": تزويد طوارئ كفر سعد بجهاز "سي آرم" بتكلفة 10 ملايين جنيه

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، تزويد مستشفى الطوارئ بكفر سعد، بجهاز أشعة "سي آرم" الذي يعد من أحدث الأجهزة الطبية في العالم، بتكلفة 10 ملايين جنيه في سبيل تطوير الخدمة المقدمة لأهالي المحافظة.

وبيّن الخطيب، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الجهاز يعد إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالمحافظة ويستخدم في العمليات الجراحية الكبرى خاصة عمليات العظام التي يهتم المستشفى بها نظرًا لتحويل حالات الحوادث إليه من المدن والقرى وحتى المحافظات المجاورة.

ولفت إلى أنه من المقرر نقل جهاز آخر إلى مستشفى كفر سعد المركزي لاستخدامه في العمليات الجراحية، مشيدًا بجهود الأطباء والفريق الإداري الذي يقدم الكثير من الإنجازات الطبية وخصوصًا في الحالات الحرجة.

واستقبل مستشفى طوارئ كفر سعد مريضًا محولًا من مستشفى بلطيم، قبل ساعات، بعد طعنه في الصدر وإحداث جرح نافذ بجوار القلب وتمزق بالرئة اليسري وتجمع دموي حاد وهبوط بالدورة الدموية وضغط الدم، حيث تم تحضير المريض للعمليات وعمل استكشاف للصدر الأيسر وتبين تمزق بالفص السفلي من الرئة اليسري وتجمع كتلة كبيرة من الدم داخل تجويف الصدر، وخضع المريض لإجراء عملية إصلاح الرئة، وتفريغ الدم المتخثر، حتى استقرت حالة المريض بعد العملية، ونقله لقسم الرعاية المركزة للمتابعة.