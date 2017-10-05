النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع "قنبلة روض الفرج"

كتب – محمود السعيد:

أمرت نيابة روض الفرج، اليوم الخميس، بسرعة ضبط المتهمين بزرع عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة بمنطقة روض الفرج.

وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات المحيطة بشارع بديع بمنطقة روض الفرج، حيث عثرت قوات الأمن على عبوة ناسفة، وسلاحين ناريين داخل سيارة "مركونة" به.

طلبت النيابة الاستعلام عن مالك السيارة، وسرعة التوصل لهويته.

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على عبوة ناسفة وبندقيتين آليتين داخل سيارة مركونة بالقرب من قسم شرطة روض الفرج، ومبنى كنيسة مسرة.

وأوضح مصدر أمني أن خبراء المفرقعات بقيادة العميد شريف قابيل، مدير المفرقعات، نجحوا في تفكيك العبوة الناسفة، وإبطال مفعولها.

وانتقل اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة يرافقه اللواء هشام لطفي نائب مدير الأمن لقطاع الشمال وقيادات أمنية إلى المنطقة.

وأوضح المصدر أن خبراء المفرقعات، يمشطون المنطقة بالكلاب البوليسية، وتم فرض كردون أمنية حول منطقة العثور على القنبلة، تحسباً لوجود أي مواد متفجرة.