مصرف إسباني يفكر في مغادرة كتالونيا وسط التوترات

مدريد (د ب أ)

يفكر مصرف "ساباديل"، وهو أحد أكبر البنوك الإسبانية، في نقل مقره القانوني من إقليم كتالونيا الذي يقترب قادته من إعلان الانفصال عن إسبانيا.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة مصرف ساباديل في وقت لاحق اليوم الخميس لبحث الخطوة ، حسبما أفادت وكالة "أوروبا برس" الإسبانية للأنباء نقلا عن مصادر في سوق المال.

ويقع مقر البنك ،وهو رابع أكبر البنوك الإسبانية من حيث الأصول، حاليا في بلدة ساباديل (25 كيلومترا تقريبا شمال برشلونة) . وأشارت وكالة "أوروبا برس" إلى أنه من بين الخيارات التي يفكر البنك في نقل مقره إليها مدن مدريد وأليكانتي وأوفيتو .

وعززت هذه الأنباء سعر سهم ساباديل في بورصة مدريد . وارتفع سهم البنك بحلول الساعة 1230 مساء اليوم (1030 بتوقيت جرينتش) بأكثر من 4% ليصل إلى 65ر1 يورو (90ر1 دولار).

وكانت أسهم ساباديل ومصرف "كايكسابانك" الذي يتمركز في كتالونيا أيضا قد تراجعت أمس الأربعاء بنسبة 5% تقريبا ، وسط مخاوف أوسع نطاقا في سوق الأوراق المالية إزاء تأثير حملة استقلال كتالونيا.

وصوت أكثر من مليوني كتالوني لصالح الاستقلال عن إسبانيا في الاستفتاء الذي أجراه الإقليم يوم الأحد الماضي رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بحظره . وتم الاستفتاء وسط محاولات عنيفة من الشرطة لوقفه.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الكتالوني جلسة يوم الاثنين المقبل يتوقع أن يتم خلالها إعلان استقلال الإقليم ، وهو ما يتوقع أن يثير رد فعل عنيف من الحكومة المركزية في مدريد ويؤدي إلى تعميق الأزمة.