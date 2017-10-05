مصدر أمني سعودي: مقذوفات حوثية تصيب اثنين من بنجلاديش في نجران

الرياض/صنعاء (د ب أ)

أعلن مصدر أمنى سعودي اليوم الخميس إصابة اثنين من الجنسية البنجلاديشية نتيجة قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن بإطلاق مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية إلى منطقة نجران جنوب غرب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني ، في بيان له اليوم، إن" ميليشيات الحوثي الانقلابية، اطلقت اليوم الخميس عدة مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه محافظة العارضة".

وأوضح أن المقذوفات تسببت في إصابة مقيمين (من الجنسية البنجالية) وألحقت أضرارًا بالبنايات السكنية، مشيرا إلى أن فرقا عسكرية وأمنية باشرت الحادث، واتخذت إجراءات وقائية ونقلت المصابين لتلقي العلاج بالمستشفى.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق صواريخ وقذائف على مواقع للجيش السعودي في منطقة جازان، جنوب غرب المملكة.

وقالت اللجان الشعبية الموالية للحوثيين، في بيان تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د. ب.أ) نسخة منه، إن" اللجان الشعبية وقوة المدفعية التابعة لهم، أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية على معسكر العارضة ومرابض مدفعية الجيش السعودي في موقع الطنانة".

ويعلن الحوثيون بشكل متكرر عن إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية على مواقع للجيش السعودي، ويقولون إنهم يحققون إصابات مباشرة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد الحوثيين والقوات الموالية لهم في اليمن، منذ مارس 2015، كدعم للقوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة شرعية البلاد.