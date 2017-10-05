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مجلس النواب الليبي يندد بتصريحات وزير الخارجية البريطاني

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب الليبي يندد بتصريحات وزير الخارجية البريطاني

02:27 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مجلس النواب الليبي يندد بتصريحات وزير الخارجية البريطاني

مجلس النواب الليبي

طبرق، ليبيا (د ب أ)
نددت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي في طبرق بما صرح به وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أول أمس الثلاثاء حول مدينة سرت .

وقالت اللجنة، في بيان بثته على موقع مجلس النواب على الانترنت اليوم الخميس، إن "هذه التصريحات غير مقبولة وتعد انتهاكا للسيادة الليبية".

كما شجبت اللجنة ما تضمنه التصريح الذي وصفته بـ "غير المسؤول" خصوصا عندما قال :"سنجعل من سرت دبي جديدة بشرط إزالة الجثث"، وطالبت رئاسة الوزراء بالحكومة البريطانية بتقديم توضيح واعتذار للشعب الليبي عما بدر من وزير خارجيتها .

وأثارت تصريحات جونسون، التي أطلقها خلال اجتماع جانبي في مؤتمر حزب المحافظين، الغضب، ووصفها حزب العمال البريطاني بأنها "غير ذكية، وفظة، وقاسية"

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