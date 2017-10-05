كيف كشف طفلان جريمة مقتل أمهما على يد أبيهما قبل 6 سنوات؟ (فيديو)

مصراوي Masrawy

كتب -صابر المحلاوي:

قبل 6 سنوات، دبت مشادة كلامية بين "محمود م." (41 سنة، سائق توك توك)، وزوجته "هبة"، احتدم الخلاف بين الأب والأم أمام طفليهما حسام (10 سنوات وقت الحادث) ويوسف (7 سنوات يومها)، فسارع محمود للمطبخ وأحضر سكينا، وأنهى الخلاف مرة واحدة وللأبد، وسكت الصوت.

لم يستوعب الطفلان ما حدث، لم يتمكنا من ربط الأحداث وما شاهده كل واحد منهما على حده، وسارع الأب لإرسالهما إلى أشقائه في المنيا حتى لا يخبرا أحدا بما شاهداه، وما إن عاد الطفلان والتقيا بخالهما حتى كشفا الجريمة التي أشرك الأب أحدهما في إخفائها دون أن يدري.

لا يزال "يوسف" (13 سنة حاليا) يتذكر تفاصيل الواقعة التي حدثت في 5 مايو 2011، يقول الطفل: والدي كانت تجمعه علاقة جنسية مع جارتنا "أسماء"، فتشاجرت والدتي معه، وكنا نسمع أصواتهما ونحن في حجرتنا، وبعدها رأيت والدي يذهب إلى المطبخ ويحضر سكينا، وبعد دقائق هدأت الأمور ولم نعد نسمع صوتا.

في اليوم التالي، سأل الطفلان عن أمهما، فقال لهما الأب: سابت البيت وراحت لجدكم في كرداسة.

ترك "محمود" جثمان زوجته في حجرة نومهما ليومين كاملين، كان الطفلان خلالهما يشاهدان المنظر من ثقب مفتاح الغرفة، يقول يوسف وهو يغالب دموعه التي سالت على وجهه: "كنت ببص من خرم الباب، لقيت المراتب والملايا عليها دم وفي حاجه مرمية تحت السرير، وريحة كانت وحشه في البيت".

الأب قتل الأم وأرسل الطفلين لأهله في المنيا حتى لا يكشفا جريمته.. و"حسام": استغل طفولتنا

توقف الطفل للحظات قبل أن يتابع بأسى: "لما بابا رجع من شغله قلنا له في ريحة وحشة في البت، فقال لنا إن قوضته فيها فار ميت، وخلاني أشتري معطرات من محل تحت بيتنا بتاع "أسماء" عشيقته علشان يخبي على الريحة".

في اليوم الثالث، عاد الأب للمنزل وبحوزته منشارًا ودخل الغرفة وأغلق الباب عليه، وبعد مرور ساعة تقريبا، استعان بطفله "حسام" ليساعده في التخلص من جثمان زوجته بعد تقطيعه لـ5 أجزاء وضع كل جزء منها في كيس بلاستيك أسود.

يقول الطفل الذي لم يستوعب ما يحدث وقتها: "قال لي تعالى يا حسام معايا مشوار علشان تسوق أنت التوك توك، وروحنا مكان فيه ترعتين في بشتيل، وخلاني استنا ربع ساعة بعدها قالي يلا نمشي، قولتله احنا جايين هنا ليه قالي في حاجه ضايعه مني وبدور عليها".

في اليوم التالي، اصطحب الأب جارته "أسماء" وطلب من "حسام" مجددا قيادة التوك توك، والذهاب إلى مكان التخلص من جثة الأم، وما أن وصلوا للمكان حتى قال: "الحمد لله مافيش حاجه"، بحسب رواية الطفل، الذي استدرك قائلا لـ"مصراوي": "أنا كنت وقتها صغير ومش عارف حاجه لكن لما كبرت بدأت أجمع أحاث الواقعة ولكن لم أخبر أحد بما حدث، الميت أمي والقاتل أبي".

بعد أيام من الواقعة، سألت أسرة الزوجة الضحية عن ابنتهم، فكان جواب الزوج: "قالت هروح أقعد عند أهلي يومين وما أعرفش حاجة".

يقول أحمد مجدي، شقيق الضحية لمصراوي: حررنا محضر بتغيبها، و"أنا كنت شاكك في محمود إنه ورا الحكاية بس ما توقعتش قتلها، لفينا المستشفيات، والمشرحة، والأقسام ولم نستدل عليها".

في اليوم الرابع للحادث، توصل الأب لفكرة لإبعاد الشاهدين عن أسرة أمهما، فأرسل الطفلين إلى إخوته في المنيا بالصعيد حتى لا يخبرا أحدا.

"يوسف": مشاجرة وقعت بين بابا وماما بسبب علاقته بجارتنا.. ورأيناه يحضر سكينا من المطبخ وسكت صوتها

وقبل يومين فقط، حضر نجلا الضحية "ي. محمود"، 13 سنة، و"ح"، 16 سنة، للإقامة لدى خالهما بمنطقة المعتمدية بمركز كرداسة، وراح الأخير يسألهما عن آخر مرة شاهدا فيها والدتهما -المُبلغ باختفائها فكانت المفاجأة أن أخبراه: "آخر مرة سمعنا صوت خناقة جامدة بين ماما وبابا".

اعتدل الخال في جلسته، وبدأ يستمع إلى حديث الصغيرين، اللذين أكدا انبعاث رائحة كريهة من غرفة نوم والديهما صباح اليوم التالي لاختفاء الأم.

تتوالى المفاجآت الصادمة على مسامع الخال بعدما أخبره أحد نجلي شقيقته بأنه لاحظ بقع من الدم على سجادة الصالة، وأكد الثاني أنه وجد سكينًا وملاءة بها آثار دماء.

انطلق الخال المبلغ باختفاء أخته قاصدًا قسم شرطة الوراق، وروى للمقدم هاني مندور، رئيس المباحث، ما أخبره به نجلي شقيقته، وأعطاه رقم المحضر القديم الذي لا يزال محفورًا في ذهنه رغم مرور 6 سنوات كاملة.

"يا فندم في معلومات مهمة عن بلاغ من 6 سنين" تلقى العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، مكالمة رئيس المباحث التي أخبره فيها برواية شقيق السيدة، فأمره باستصدار إذن من النيابة العامة لاستدعاء الزوج "محمود ا."، 41 سنة.

تم مناقشة الزوج في حضور العميد أيمن الحمزاوي، القائم بأعمال رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، ومواجهته بتحريات المصادر السرية وأقوال طفليه، فأقر أنه تخلص منها، وأدلى باعترافات تفصيلية.

وأرشد المتهم عن مكان التخلص من جثة المجني عليها، وتوجهت قوة بقيادة العميد محمد فوزي، مأمور قسم الوراق، لكن تعذر العثور عليها؛ لمرور فترة طويلة على وقوعها، علاوة على إنشاء محور الضبعة على جزء من المصرف.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.