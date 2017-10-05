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النيابة تستمع لأقوال ضابط التحريات في واقعة "الإتجار بالبشر" بحلوان

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مصراوي Masrawy

النيابة تستمع لأقوال ضابط التحريات في واقعة "الإتجار بالبشر" بحلوان

02:19 م الخميس 05 أكتوبر 2017

كتب – محمود السعيد:
تستمع نيابة حلوان، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول، لأقوال الضابط مجري التحريات، في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأعضاء البشرية داخل شقة سكنية بحلوان، كما تستكمل سماع أقوال عدد من المجني عليهم.

وقررت النيابة، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة، وكلفت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
وكشف مصدر أمني تفاصيل ضبط المتهمين قائلاً إنه تم ضبطهم داخل شقة بمنطقة المثلث، وهم "محمد. س. 20 سنة، ووليد. ت. أ" 33 سنة "محمد.ا 47 سنة نقاش، و"عادل. س و"على ع 25 سنة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أجهزة الأمن عثرت على عدد من المجني عليهم داخل الشقة أقنعهم المتهمون بإجراء عمليات لبيع الكلى مقابل حصولهم على مبلغ 20 ألف جنيه، والتوقيع على عقد مقابل ذلك الأمر.

وتابع المصدر: "تحريات المباحث أكدت أن المتهمين استقطبوا بعض الضحايا من منطقة ميدان رمسيس بالأزبكية ممن حضروا للعمل بالقاهرة ثم يقنعونه ببيع "كليته" مقابل الحصول على المبلغ المالي، ثم الذهاب إلى أحد المستشفيات بمنطقة السيدة زينب لإجراء العملية".
أكد المصدر أن المتهمين ارتكبوا تلك الواقعة بتحريض من طبيب شهير يعمل في مستشفى بالسيدة زينب – تحفظ المصدر على ذكر اسمها- لحين اجراء اتخاذ اجراء قانوني ضدها – موضحاً أنه تم تحديد باقي المتهمين.

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مصراوي Masrawy

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