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الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية على الشرطة بالمنيا

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مصراوي Masrawy

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية على الشرطة بالمنيا

02:15 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية على الشرطة بالمنيا

كتب - علاء عمران:

طاردت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية من مركز شرطة سمالوط، وأسفرت المطاردة عن مصرع أحدهما، عقب تبادل إطلاق النيران، وضبط الآخر.

تمكنت الأجهزة الأمنية ‏‫بالمنيا، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية من مركز شرطة سمالوط شرق وإصابة ضابطين وأمين شرطة وذلك خلال مطاردة أمنية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الخميس، إنه في إطار تكثيف الجهود الأمنية بمديرية أمن المنيا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بشأن ضبط كل من "علاء.ع"، 28 سنة، عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق، ومطلوب ضبطه فى قضية "استعمال قوة"، و"رمضان.ع"، 30 سنة، عاطل، ومطلوب ضبطه في 6 قضايا "مقاومة سلطات، وإخفاء مسروقات، واقتحام مركز شرطة سمالوط، مشاجرة"، بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية من وحدة مباحث مركز سمالوط شرق بتاريخ 29/9/2017 مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة وهروبهما.

وأضاف البيان، أنه من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تواجد المتهمان المذكوران بإحدى المناطق بالقرب من مسكنهما بعزبة العبد بناحية قرية جبل الطير بدائرة المركز.

وتم إعداد حملة أمنية مُكبرة من قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديرية أمن المنيا، حيث تم محاصرة منطقة تواجدهما، ولدى استشعار المتهمان بالقوات وأثناء محاولة المتهم الأول الهرب تمكنت القوات من ضبطه، وحاول الثاني الهرب داخل زراعات الموز المجاورة لنهر النيل وبادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته القوة مما أدى إلى مصرعه وعُثر بحوزته "بندقية آلية، 2 خزينة، 4 طلقات من ذات العيار، 7 شرائط أقراص مخدرة، مبلغ مالي".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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