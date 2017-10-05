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ضبط عبوة ناسفة وأسلحة ألية داخل سيارة قرب كنيسة بروض الفرج

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مصراوي Masrawy

ضبط عبوة ناسفة وأسلحة ألية داخل سيارة قرب كنيسة بروض الفرج

01:50 م الخميس 05 أكتوبر 2017

ضبط عبوة ناسفة وأسلحة ألية داخل سيارة قرب كنيسة بروض الفرج

كتب – سامح غيث وفتحي سليمان:

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على عبوة ناسفة وبندقيتين آليتين داخل سيارة مركونة بالقرب من قسم شرطة روض الفرج، ومبنى كنيسة مسرة.

وأوضح مصدر أمني أن خبراء المفرقعات بقيادة العميد شريف قابيل، مدير المفرقعات، نجحوا في تفكيك العبوة الناسفة، وإبطال مفعولها.

وانتقل اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة يرافقه اللواء هشام لطفي نائب مدير الأمن لقطاع الشمال وقيادات أمنية ومباحثية إلى المنطقة.

وأوضح المصدر أن خبراء المفرقعات، يمشطون المنطقة بالكلاب البوليسية، وتم فرض كردون أمنية حول منطقة العثور على القنبلة، تحسباً لوجود أي مواد متفجرة.

وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن الوطني والأمن العام تجمع معلومات عن السيارة، للتوصل إلى هوية تارك السيارة.

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