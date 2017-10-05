"الصحة" تنفي نقص 1420 صنفًا من الأدوية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تم تداوله بالعديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود نقص في 1420 صنفًا دوائياً نتيجة توقف بعض الشركات عن مد المستشفيات بالأصناف المطلوبة، فضلًا عن عدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة.

وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، وأن عدد نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل بالأسواق يبلغ 17 صنفًا دوائياً فقط وليس 1420 كما يتردد.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنها ‏ تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: "إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره"، والثاني: "ضبط التوزيع ومتابعته"، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وأوضحت وزارة الصحة، أنه من بين الأدوية التي شهدت نقصًا في الأسواق خلال الفترة الماضية وتم التعامل معها على الفور، عقاري "فيال" وهو من الأصناف المختلفة لعقار "البنسلين" طويل المفعول المستخدم كمضاد للالتهابات، و‏عقار "الأسبرين بروتكت"، ‏حيث قامت الوزارة بتوفير وضخ 859 ألفًا و380 عبوة من عقار "فيال".

وتابع الوزارة: "تم استيراد مليون و200 ألف فيال "بنيسلين" وجاري دخولهم خلال أسبوعين، بالإضافة إلى أنه ‏جاري إنتاج كمية موازية من البنسلين المحلي تكفي لمدة 6 أشهر، وذلك بجانب توزيع 277 ألف و940 عبوة من عقار "الأسبرين بروتكت" والمستخدم لحماية ‏القلب من التجلطات الأسبوع الماضي، كما أنه جاري إنهاء ‏إجراءات الإفراج الجمركي عن كمية 2 مليون و722 ألف عبوة لطرحها في السوق خلال ‏الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تقوم بحملات مرور وتفتيش بشكل مستمر ودوري على كافة الصيدليات، وذلك بهدف ضبط سوق الدواء المصري من أي تجاوزات قد تضر بصحة المواطن المصري.

وقالت وزارة الصحة، إن الحملات التي قامت بها خلال الفترة الماضية بالعديد من محافظات الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط آلاف المخالفات والتجاوزات والتي تنوعت ما بين أدوية مهربة ومجهولة المصدر وبدون فواتير ومخازن غير مرخصة وتم تحرير محاضر بالوقائع المشار إليها والعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة مع استمرار القيام بحملات تفتيش حتى الآن.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وفي حالة وجود أي نقص في الأدوية الاتصال على رقم الوزارة (25354150 ), أو من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية ‏‏(‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).‏