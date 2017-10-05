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غدا.. عروض جوية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

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غدا.. عروض جوية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر غدا.. عروض جوية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

التحرير

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تبدأ القوات الجوية، في الساعة الثانية من ظهر غد الجمعة، تقديم عدد من العروض الجوية في سماء 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب الاحتفال بمرور 44 عاما على انتصارات أكتوبر.

يشارك في العروض طائرات القوات الجوية من مختلف الطرازات، بالإضافة إلى فريق الألعاب الجوية "النجوم الفضية"، لتقديم العديد من التشكيلات والعروض الجوية على ارتفاعات منخفضة في سماء المدن الرئيسية بالمحافظات.

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كما أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، عن فتح المتاحف والمزارات العسكرية، غدا، بالمجان. 

وحرب 6 أكتوبر 1973، هي رابع الحروب «العربية - الإسرائيلية»، بعد حروب 1948، 1956، و1967، وتعرف كذلك باسم «حرب العاشر من رمضان»، وفي سوريا «حرب تشرين التحريرية» تيمنا باسم شهر أكتوبر في السريانية، أما جيش إسرائيل فيسميها «حرب يوم الغفران»، لأن تاريخها وافق عيد الغفران العبري.

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التحرير

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