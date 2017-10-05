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غدا.. فتح المتاحف والمزارات العسكرية بالمجان

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غدا.. فتح المتاحف والمزارات العسكرية بالمجان غدا.. فتح المتاحف والمزارات العسكرية بالمجان

التحرير

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أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، على موقع «فيسبوك» عن فتح المتاحف والمزارات العسكرية، غدًا الجمعة، بالمجان.

وقال المتحدث العسكري: «تزامنا مع احتفالات والقوات المسلحة بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية للجمهور بالمجان، غدا الجمعة، احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة».

وحرب 6 أكتوبر 1973، هي رابع الحروب «العربية - الإسرائيلية»، بعد حروب 1948، 1956، و1967، وتعرف كذلك باسم «حرب العاشر من رمضان»، وفي سوريا «حرب تشرين التحريرية» تيمنا باسم شهر أكتوبر في السريانية، أما جيش إسرائيل فيسميها «حرب يوم الغفران»، لأن تاريخها وافق عيد الغفران العبري.

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