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«الأوقاف»: لا وجود لكتب تحرض على الإرهاب بمكتبات المساجد

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«الأوقاف»: لا وجود لكتب تحرض على الإرهاب بمكتبات المساجد «الأوقاف»: لا وجود لكتب تحرض على الإرهاب بمكتبات المساجد

التحرير

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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد وجود 1800 كتاب ومجلد يحرض على العنف داخل المكتبات الموجودة بالمساجد، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، فنفت هذه الأنباء.

وقات الوزارة إن مكتبات المساجد التابعة للوزارة لا تحتوي على أي كتب أو مجلدات تحرض على العنف والإرهاب، إذ إن الوزارة سبق وشنت حملة لتنقية وفحص جميع الكتب بكل المكتبات الموجودة بالمساجد في مختلف المحافظات.

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وأضافت أنها تتابع بشكل مستمر أوضاع هذه المكتبات وما تحويه من كتب، وذلك من خلال وجود لجان دورية للتفتيش والمتابعة تشنها مديريات الوزارة بمختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة الوزارة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف.

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التحرير

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