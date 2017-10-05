محافظ القليوبية: القوات المسلحة تجتهد في تعمير وتنمية سيناء

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قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إن القوات المسلحة دائما ما تقوم بواجبها نحو الوطن وحماية مقدراته وأمنه، ومساندة الشعب المصري والوقوف بجانبه، مضيفا أن القوات المسلحة حررت سيناء في حرب أكتوبر 1973، وتجتهد في تعميرها وتنميتها.

جاء ذلك خلال احتفالات المحافظة، اليوم الخميس، بالذكرى الـ44 لحرب أكتوبر، ووضع أكاليل الزهور على قبر النصب التذكاري للجندي المجهول، أمام مديرية التربية والتعليم، بحضور اللواء محمد توفيق مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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ودعا عشماوي، الشعب المصري إلى استلهام روح انتصارات حرب أكتوبر، في هذا الوقت الذي تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة، والتكاتف مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة لدحر قوى الظلام وتنظيمات الإرهاب الأسود، التي تسعى لنشر الخراب والدمار.











