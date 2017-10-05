البورصة تربح 20 مليار جنيه خلال 4 جلسات

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع الجاري، الذى اقتصر على 4 جلسات فقط، وذلك وسط تباين في الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 20 مليار جنيه بدعم من مشتريات المصريين والعرب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "egx30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة طفيفة 0.05% ليصل إلى مستوى 13882 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "egx70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.19% ليصل إلى مستوى 798 نقطة، وصعد مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.76% ليصل إلى مستوى 1789 نقطة.

وبلغت قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع الحالي نحو 5.2 مليار جنيه، بالتداول على 1.4 مليون ورقة منفذة من خلال 140 ألف عملية منفذة.

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واستحوذت الأسهم على 98.79% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.21% خلال الأسبوع.

وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 8.2 مليون جنيه بعد التداول على 7 ملايين ورقة منفذة.

واستحوذ المصريون على 74.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 18.21%، والعرب على 7.02%، واستحوذت المؤسسات على 35.34% من إجمالي التعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.66%.