أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البورصة تربح 20 مليار جنيه خلال 4 جلسات

Google+ Print
البورصة تربح 20 مليار جنيه خلال 4 جلسات البورصة تربح 20 مليار جنيه خلال 4 جلسات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع الجاري، الذى اقتصر على 4 جلسات فقط، وذلك وسط تباين في الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 20 مليار جنيه بدعم من مشتريات المصريين والعرب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "egx30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة طفيفة 0.05% ليصل إلى مستوى 13882 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "egx70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.19% ليصل إلى مستوى 798 نقطة، وصعد مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.76% ليصل إلى مستوى 1789 نقطة.

وبلغت قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع الحالي نحو 5.2 مليار جنيه، بالتداول على 1.4 مليون ورقة منفذة من خلال 140 ألف عملية منفذة.

شاهد أيضا

واستحوذت الأسهم على 98.79% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.21% خلال الأسبوع.

وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 8.2 مليون جنيه بعد التداول على 7 ملايين ورقة منفذة.

واستحوذ المصريون على 74.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 18.21%، والعرب على 7.02%، واستحوذت المؤسسات على 35.34% من إجمالي التعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.66%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)