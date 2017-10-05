استقرار أسعار أشهر 10 سيارات في السوق

التحرير

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استطاعت السيارات المستعملة أن تعيد اكتشاف نفسها بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد أن ارتفعت أسعار الإصدارات الجديدة بشكل واضح، ما أدى إلى حالة إحجام واضحة لدى الجمهور، إذ لم تعد السيارات الشعبية والتي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة على غرار "هيونداي فيرنا" و"رينو لوجان" و"شيفروليه لانوس" وغيرها، في متناول الطبقات المتوسطة.

ويقدم لكم "التحرير"، صورة عن أسعار السيارات المستعملة في مصر للراغبين في الشراء، قبل أيام، من نشاط سوق السيارات الرسمية يومي الجمعة والأحد.

هيونداي إلنترا

تتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات من 2003 إلى 2016، بين 75 ألف إلى 380 ألف جنيه، وذلك في إطار الحالة الحالية للسوق.

هيونداي فيرنا

تعد أشهر سيارات القائمة في مصر، وتعرض موديلاتها من 2002 وحتى 2017، بأسعار تبدأ من 50 ألف وتتصاعد تدريجيا حتى 210 ألف جنيه.

رينو لوجان

واحدة من السيارات الأشهر في مصر، وتعرض موديلاتها في الوقت الحالي من 2010 وحتى 2017، بأسعار تبدأ من 90 ألف وحتى 285 ألف جنيه.





مازدا 3

واحدة من السيارات التياستطاعت أن تثبت نفسها بقوة منذ منتصف العقد المضي، وتعرض إصداراتها بالسوق من موديلات 2008 وحتى 2017، بأسعار تتصاعد تدريجيا من 120 ألفا إلى 360 ألف جنيه.



بيجو 301

على الرغم من عمرها القصير في السوق المصرية، إلا أنها لاقت استحسانا واسعا من جانب الجمهور، وتتوافر موديلاتها التي تمتد منذ عام 2014، بأسعار تتراوح من 180 ألفا إلى 230 ألف جنيه.

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كيا بيكانتو

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية في الوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة، جذب شرائح غير النساء في مصر، ويتراوح سعرها بين 70 و200 ألف جنيه للموديلات من 2005 وحتى 2016.





كيا سيراتو

تعد منافسة "هيونداي إلنترا" الأولى في السوق المصرية، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات من 2005 وحتى 2016، بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى 320 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.

بروتون جين 2

حققت نجاحا وانتشارا واسعين على مدار الأعوام القليلة الماضية، وتعرض موديلاتها من 2006 وحتى 2016، بأسعار من 75 ألف إلى 200 ألف جنيه.

نيسان صني

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية بالوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد، الذي ظهر في 2014 الحصول على شريحة كبيرة من السوق، ويتراوح سعرها من 100 إلى 180 ألف جنيه للموديلات من 2010 وحتى 2016.

ميتسوبيشي لانسر

تمتلك تاريخا طويلا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015، في الفئة السعرية من 150 ألفا إلى 300 ألف جنيه.