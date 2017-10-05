بالصور.. محافظ المنيا يفتتح البوابة الشمالية في احتفالات أكتوبر

المنيا - ريمون الراوي:

وضع عصام البديوي، محافظ المنيا، إكليلا من الزهور، اليوم الخميس، على النصب التذكاري للجندي المجهول، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وافتتح المحافظ خلال احتفالات نصر أكتوبر أعمال إعادة تطوير مدخل المنيا الشمالي والذي نفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم تنفيذ تصميم جديد للمدخل بتكلفة مليون و600 ألف جنيه على هيئة بوابة فرعونية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا ، وعميد طيار أركان حرب يسري السيد هلال قائد مطار المنيا الحربي واللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة والدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، والعقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة، ونواب البرلمان وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين بالمحافظة.

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن تحقيقًا لرفعته وصونا لكرامة، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.

وكان المحافظ قد استقبل المهنئين من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بمناسبة احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر، كما زار المحافظ مطار المنيا الحربي، حيث هنأ قيادات المطار والعاملين فيه بانتصار أكتوبر العظيم.