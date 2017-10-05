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الشرطة الأمريكية: مطلق النار في لاس فيجاس ترك ملحوظة في غرفته

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مصراوي Masrawy

الشرطة الأمريكية: مطلق النار في لاس فيجاس ترك ملحوظة في غرفته

02:22 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الشرطة الأمريكية: مطلق النار في لاس فيجاس ترك ملحوظة في غرفته

هجوم لاس فيجاس

لاس فيجاس (د ب أ)

قال رئيس شرطة لاس فيجاس جوزيف لومباردو في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الشرطة عثرت في غرفة منفذ هجوم لاس فيجاس ستيفن بادوك على ملحوظة وعدة كاميرات مراقبة، مضيفا أنه يعتقد أن بادوك كان يعتزم الفرار.

وعلى الرغم من لومباردو لم يفصح عن ما تقوله الملحوظة، إلا أنه أكد أن المحققين يعتقدون أن بادوك لم يكن يعتزم قتل نفسه، مثلما فعل .

وتوصلت الشرطة في بحثها بغرفته الفندقية في الطابق الـ32 في فندق ماندالاي باي إلى وجود كاميرتين تم تثبيتهما خارج الغرفة، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة مثبته فوق ثقب الباب. هذه الأدلة دفعت لومباردو والمحققين للاعتقاد بأن بادوك كان يعتزم الفرار .

وعثر المحققون في سيارة بادوك المتوقفة في مرآب الفندق على نحو 23 كيلوجرام من المتفجرات ونحو 1600 خزينة ذخيرة.

وقال لومباردو في المؤتمر الصحفي " لابد أن بادوك حظى ببعض المساعدة " في ضوء ترسانة الأسلحة الكبيرة التي حصل عليها استعدادا لتنفيذ الهجوم.

وكان نحو 58 شخصا قد قتلوا وأصيب 489 أخرين في الهجوم الذي وقع مساء الأحد الماضي خلال حفل موسيقي بوسط لاس فيجاس.

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