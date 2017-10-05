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سلطان بروناي يحتفل بالعيد الخمسين لاعتلائه العرش

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مصراوي Masrawy

سلطان بروناي يحتفل بالعيد الخمسين لاعتلائه العرش

02:10 م الخميس 05 أكتوبر 2017

سلطان بروناي يحتفل بالعيد الخمسين لاعتلائه العرش

سلطان بروناي حسن البلقية وزوجته

بندر سري بيغاوان، بروناي (أ ف ب)

احتفل سلطان بروناي الخميس بالعيد الخمسين لاعتلائه عرش هذه الدولة النفطية الصغيرة في جنوب شرق آسيا، وجال في شوارع العاصمة على متن عربة ذهبية، قبل ان يترأس مراسم تقليدية في قصره الهائل.

وتجمع عشرات الاشخاص في شوارع بندر سري بيغاوان وهم يرفعون اعلام السلطنة، والتقطوا صورا عند مرور السلطان حسن البلقية احد اغنى اغنياء العالم، وقد جلست بالقرب منه زوجته في عربة ملكية يرفعها عشرات من المواطنين.

وشاركت فرق موسيقية فولكلورية في الموكب الذي يشكل ذروة اسبوعين من الاحتفالات على شرف الرجل الذي يحتل المرتبة الثانية في اطول مدة حكم في العالم بعد ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية.

وفي وسط الحشد عبرت ميليسيا ابراهيم عن امتنانها للسلطان البالغ من العمر 71 عاما. وقالت هذه الموظفة في شركة للطيران لوكالة فرانس برس ان "سموه يهتم بالسكان ورخائهم وتعليمهم وصحتهم".

واضافت ان " تقدم دعما ماليا لكل شىء لذلك نحن ممتنون جدا جدا".

ومنذ تخلي والده عن العرش في 1967، يحكم حسن البلقية بلا منازع هذا البلد الاستوائي الذي تحيط به ماليزيا من كل جوانبه على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو الغنية باحتياطات المحروقات والغاز.

هذا المحتوى من

AFP

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