مذيعة تزوجت رجل أعمال ودفعت ثمن أفكار والدها.. 13 معلومة عن بشرى

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فنانة متعددة المواهب، يرى بعض النقاد أنها ظلمت نفسها فنيا، ولم تحسن إدارة مواهبها، ربما نتيجة التشتت الذي أصابها بين الغناء والتمثيل، فلا هي فازت بأدوار البطولة المطلقة في التمثيل، ولا هي وصلت إلى نجومية المغنيات المعهودة في الوطن العربي، في حين يرى فريق ثالث أن ظروف نشأتها في بيت سياسي حالت دون إحرازها أي تقدم ملموس على المستوى الفني، على اعتبار أنها تدفع ثمن أفكار والدها الراحل، لكن تبقى واحدة من الفنانات الموهوبات، والمشهود لها بالحرفية والإتقان في عملها.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنانة بشرى.

1- اسمها بالكامل بشرى أحمد عبد الله رزة.

2- ولدت في انجلترا يوم 5 أكتوبر 1976، وانتقلت إلى القاهرة فور بلوغها سن العاشرة.

3- تربت في منزل اشتراكي، فوالدها هو الدكتور الراحل أحمد عبد الله رزة، أستاذ العلوم السياسية والمناضل الاشتراكي الشهير، ووالدتها تعمل مستشارة تنمية بشرية، ومعنية بمجال حقوق المرأة.

4- تزوجت في عام 2010 من رجل الأعمال عمرو رسلان، وأنجبت طفليها: "إسماعيل وليلى".

5- بدأت مسيرتها المهنية كمذيعة في قناة فضائية، ثم انتقلت للتمثيل.

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6- أول ظهور فني لها كان من خلال المسلسل الكوميدي "شباب أون لاين"، عام 2002، بطولة أحمد الفيشاوي، وأمير كرارة، ولقاء الخيمسي.

7- انطلاقتها السينمائية كانت من خلال فيلم "إسكندرية نيويورك"، مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، ضمن لها الاستمرار في مجال التمثيل، رغم دورها القصير في الفيلم.

8- رغم موهبتها في الغناء، إلا إنها لم تحقق نجاحا ملموسا فيه، لكن ساهم كليب "تبات ونبات" مع محمود العسيلي في زيادة شهرتها.

9- شاركت فيما يقرب من 18 فيلما سينمائيا أشهرهم: "فتح عينيك، وش إجرام، عن العشق والهوى، كلام في الحب، أنا مش معاهم، حوش اللي وقع منك، الحكاية فيها منة، المشتبه، جدو حبيبي، ومستر آند ميسز عويس"، بجانب مسلسلات تليفزيونية أشهرها: "العمة نور، لقاء على الهواء، لحظات حرجة، والعملية ميسي".

10- تعتبر بشرى أول فنانة محترفة تشارك في بطولة فيلم يذاع عبر "اليوتيوب"، مع الممثل الشاب شادي سرور، من خلال فيلم "تيتانيك النسخة العربية"، والذي اقترب عدد مشاهداته من الـ7 ملايين.

11- تعرضت بشرى للهجوم بسبب مشاركتها لـ "سرور" في فيلم لا تتعدى مدته 30 دقيقة، الأمر الذي لا يليق بها كممثلة محترفة، خاصة أن الفيلم لم يلق النجاح المتوقع، بشهادة بطله شادي سرور، ورغم ذلك علقت على ردود الفعل بقولها: "سعيدة جدا بالنجاح الذي حققه ونسبة المشاهدات على يوتيوب، وأعتقد أن هذا الفيلم سيتسبب في طفرة كبيرة في العمل السينمائي خلال الفترة المقبلة"، وعن سبب قبولها للفيلم قالت: "الفكرة جذبتني كثيرا خاصة أنها جديدة وهو الأمر الذي أفعله دائما إذ أسعى إلى التجديد".

12- علقت "بشرى" على انخراطها في أكثر من مجال فني قائلة: "مش ندمانة، أنا متشعبة بطبعي ومقدرش أحصر نفسي في شيء واحد لمدة طويلة"، مضيفة في حوار تليفزيوني مع الصحفي خالد صلاح ببرنامج "الضحية والجلاد": "أنا دفعت ثمن أفكار والدي وده فخر ليا، لكني مش بتكلم في السياسة وبعيدة عنها تماما، أنا شبعانة سياسة من صغري"، موضحة أن والدها كان حتى وفاته ضد توريث حكم مصر من "مبارك" إلى نجله "جمال"، وبناء عليه رفضت هي الأخرى أن ترث نضال والدها السياسي، على حد قولها.

13- شغلت منصب منتج منفذ في شركة "نيوسنشري"، لكن ذلك أوقعها في مشلكة مع زميلها الفنان عمرو واكد، الذي فوجئ بوضع اسمها على تتر فيلم "المشتبه"، دون علمه المسبق بكونها منتج منفذ لدى الشركة، وكان الفيلم من بطولتهما، وعن تجربة الإنتاج قالت: "خرجت خسرانة منها بسبب كلام زمايلي عني، استكتروا عليا المنصب وقالوا أشمعنا هي، دي لسه صغيرة، أكيد اتجوزت حد من أصحاب الشركة".