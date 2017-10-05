ضربة موجعة لأوغندا قبل مواجهة غانا

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قالت تقارير صحفية غانية، أن منتخب أوغندا سيعاني من غياب لاعب الوسط بابا كيزيتو، والحارس توم إيكارا، عن مواجهة منتخب النجوم السوداء، المقرر لها بعد غد السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وأشار موقع «غانا سوكرنت»، إلى أن كيزينو يعاني من إصابته بالتواء في الكاحل، بينما ضربت الحارس إيكارا إصابة في كتفه، مما يقلص فرصهما في اللحاق بمواجهة المنتخب الغاني.

وتحظى مباراة غانا وأوغندا باهتمام بالغ للمصريين، حيث ستأثر نتيجتها بشكل كبير على حظوظ منتخبنا الوطني في التأهل للمونديال، بعد غياب 28 عامًا.

وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.