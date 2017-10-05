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بسبب الخلافات الزوجية.. ربة منزل تقطع أُذن زوجها في أبو النمرس

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مصراوي Masrawy

بسبب الخلافات الزوجية.. ربة منزل تقطع أُذن زوجها في أبو النمرس

01:50 م الخميس 05 أكتوبر 2017

بسبب الخلافات الزوجية.. ربة منزل تقطع أُذن زوجها في أبو النمرس

كتب - محمد شعبان وسامح غيث:

اعتدت ربة منزل بالضرب على زوجها باستخدام سلاح أبيض "مقص حديدي" محدثة إصابته بجروح متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالأذن.

تلقى قسم شرطة أبو النمرس، إشارة من مستشفى أبو النمرس العام، باستقبال "خالد.إ"، 30 سنة، حداد، مُصاب بـ "4" جروح قطعية بالظهر أحدهم نافذ وجرح قطعي بالأذن اليسرى.

بالانتقال والفحص وسؤاله، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وزوجته "هدير.خ"، 23 سنة، ربة منزل، بسبب خلافات زوجية، قامت على إثرها بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مقص حديدي" مُحدثة ما به من إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهمة والأداة المستخدمة؛ وعُثر داخل مسكنهما على سلاح ناري "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن السلاح الناري المضبوط خاص بزوجها المصاب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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