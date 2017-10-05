أول استجواب للحكومة بشأن واقعة "علم المثليين"

كتبت - أسماء يحيي:

تقدم الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو مجلس النواب، بطلب استجواب للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه حجازى الحكومة بالرد الرسمى على واقعة رفع علم "المثليين"، خلال حفل غنائى لفرقة مشروع ليلى، في التجمع الخامس، وقال إن هذه الواقعة تمس القيم وتتعارض مع مبادئ كافة الأديان السماوية.

وأضاف "حجازي" فى بيان صحفي، اليوم الخميس: "لم أجد أى بيان رسمي يوضح التقصير المتمثل فى منح تصريح حفل لفرقة موسيقية ترفض دول عربية التصريح لها بالغناء وإقامة الحفلات؛ نظرا لطبيعة أفرادها المثليين، ومبادئهم التى تدعو إلى مخالفة الطبيعة البشرية، ومخالفتهم كافة الأديان السماوية ومبادئ تلك الاديان السماوية التى نعمل كأعضاء للسلطة التشريعية والرقابية على تفعيلها، التى ينادى بها المجتمع من سمو الاخلاق وطاعة لله عز وجل".

وتابع: "لم يصدر بيان رسمى من الحكومة الموقرة تدين الموافقة على إعطاء التصاريح لتلك الفرقة لإقامة هذا الحفل"، وقال إن "المشكلة تتمثل فى أن تكون ضمن احتفال ترفيهى لأبناء الوطن الأبرياء الذين حضروا ليس لتلك الفرقة ولكن للفرقة الرئيسية التى لها القبول والرضى بين الشباب".

وتساءل النائب: "هل تلك الشركة المدعوه "كايرو بارك فستيفال" مُنح لها الترخيص بإقامة مثل هذه الحفلات، وهل الحكومة اتخذت الإجراءات والخطوات المناسبة للتدقيق عند منح التراخيص لإقامة مثل هذه الحفلات للشباب؟".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة ومعاقبة المسئولين عن هذا الاحتفال بصرامة، سواء مالك الأرض "ميوزك بارك فستيفال Music Park Festival " الذي يؤجر الأرض أو منظم ومروج الحفل "وايد اى Wide Eye" الذى تربح من ورائه، بالإضافة إلي المسئولين الحكوميين الذين منحوا التصاريح لتلك الفرقة الاجنبية بالمشاركة فى حفل غنائى من خلال تسللهم خفية ضمن حفل له السمة المحترمة والرسالة الثقافية التى تتماشى مع جيل الالفية وشباب مصر الأبرياء.