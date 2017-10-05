وزيرة الإسكان العراقية تدعو الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار العراق

القاهرة- (أ ش أ):

دعت الدكتورة "آن نافع أوسي" وزيرة الاعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق الشركات المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار بالعراق.

جاء ذلك في تصريحات الوزيرة "آن أوسي" للصحفيين في ختام أعمال الدورة الـ82 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت اليوم الخميس برئاستها بمقر الجامعة العربية.

وأشارت"أوسي" إلى أنها التقت أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قالت إنها وجهت الدعوة للشركات المصرية والخبرات في قطاع الإسكان والبنى التحتية للمجيء إلى العراق.

وقالت "أوسي" إن هناك اجتماعا للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة نهاية شهر اكتوبر الجاري برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين حيث سيتم مناقشة كافة مجالات التعاون في مجالات الإسكان والبنى التحتية".

ودعت " أوسي " إلى تعزيز التعاون بين العراق ومصر وجميع الدول العربية ، مؤكدة أن العراق مفتوح لجميع الدول العربية والدول الصديقة، مشددة على إن العراق تستوعب الجميع والكفاءات الفنية في جميع المجالات".

وحول ما إذا كان الاجتماع قد ناقش العمل العربي المشترك بشأن المناطق المتضررة من الإرهاب ، قالت الوزيرة "آن الأوسي" إن الاجتماع ناقش سياسات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة جراء الكوارث الطبيعة والأخرى التي يصنعها البشر مثل النزاعات، مشيرة إلى أن هذا الموضوع تم طرحه في السابق خلال اجتماعات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وأيضا في المنتديات، مؤكدة أن تبادل الخبرات في هذا المجال مسألة مهمة جدا.

وأوضحت أن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اليوم كان فرصة لتبادل التجارب والخبرات مع الوزراء العرب في مجالات الاسكان وكيفية تطوير التعاون في تلك المجالات وأيضا مناقشة التمويل العقاري في قطاع الإسكان والتوصل إلى تنفيذ سياسات الإسكان لتوفير الوحدات السكنية المستدامة لجميع القطاعات والشرائح من المواطنين العرب خاصة الشرائح الفقيرة.

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش 19 بندا منها تحديد مواعيد انعقاد مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتديات وسياسات الإسكان وغيرها من البنود، ووصفت الاجتماع بـ"المهم والمُجدي" حيث تم التوصل إلى قرارات مهمة.