أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الإسكان العراقية تدعو الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار العراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزيرة الإسكان العراقية تدعو الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار العراق

02:03 م الخميس 05 أكتوبر 2017

وزيرة الإسكان العراقية تدعو الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار العراق

الدكتورة آن نافع أوسي وزيرة الاعمار والإسكان

القاهرة- (أ ش أ):

دعت الدكتورة "آن نافع أوسي" وزيرة الاعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق الشركات المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار بالعراق.

جاء ذلك في تصريحات الوزيرة "آن أوسي" للصحفيين في ختام أعمال الدورة الـ82 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت اليوم الخميس برئاستها بمقر الجامعة العربية.

وأشارت"أوسي" إلى أنها التقت أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قالت إنها وجهت الدعوة للشركات المصرية والخبرات في قطاع الإسكان والبنى التحتية للمجيء إلى العراق.

وقالت "أوسي" إن هناك اجتماعا للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة نهاية شهر اكتوبر الجاري برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين حيث سيتم مناقشة كافة مجالات التعاون في مجالات الإسكان والبنى التحتية".

ودعت " أوسي " إلى تعزيز التعاون بين العراق ومصر وجميع الدول العربية ، مؤكدة أن العراق مفتوح لجميع الدول العربية والدول الصديقة، مشددة على إن العراق تستوعب الجميع والكفاءات الفنية في جميع المجالات".

وحول ما إذا كان الاجتماع قد ناقش العمل العربي المشترك بشأن المناطق المتضررة من الإرهاب ، قالت الوزيرة "آن الأوسي" إن الاجتماع ناقش سياسات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة جراء الكوارث الطبيعة والأخرى التي يصنعها البشر مثل النزاعات، مشيرة إلى أن هذا الموضوع تم طرحه في السابق خلال اجتماعات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وأيضا في المنتديات، مؤكدة أن تبادل الخبرات في هذا المجال مسألة مهمة جدا.

وأوضحت أن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اليوم كان فرصة لتبادل التجارب والخبرات مع الوزراء العرب في مجالات الاسكان وكيفية تطوير التعاون في تلك المجالات وأيضا مناقشة التمويل العقاري في قطاع الإسكان والتوصل إلى تنفيذ سياسات الإسكان لتوفير الوحدات السكنية المستدامة لجميع القطاعات والشرائح من المواطنين العرب خاصة الشرائح الفقيرة.

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش 19 بندا منها تحديد مواعيد انعقاد مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتديات وسياسات الإسكان وغيرها من البنود، ووصفت الاجتماع بـ"المهم والمُجدي" حيث تم التوصل إلى قرارات مهمة.

هذا المحتوى من

7d6ce22f88.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نجل "عبد الناصر": الزعيم ما زال في قلوب الملايين

    أخبار

  • يدعو لإنشاء "آلية مؤسسية" لحل النزاعات في العالم

    أخبار

  • "شئون عربية النواب" تدعو لتشكيل لجنة عليا لإعادة إعمار العراق

    أخبار

  • "الأعلى للجامعات" يوافق على ٥ برامج جديدة للدراسات العليا بالجامعة

    أخبار

إعلان

34ec63c886.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب