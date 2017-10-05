الأوقاف تنفي وجود 1800 كتاب يحرض على العنف داخل مكتبات المساجد

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود 1800 كتاب ومجلد يحرض على العنف داخل المكتبات الموجودة بالمساجد، مؤكدًا أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس - أنه تواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مؤكدةً أن مكتبات المساجد التابعة للوزارة لا تحتوي على أي كتب أو مجلدات تحرض على العنف والإرهاب؛ حيث إن الوزارة سبق وأن نفذت حملة لتنقية وفحص جميع الكتب بكافة المكتبات الموجودة بالمساجد بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت وزارة الأوقاف، أنها تتابع بشكلٍ مستمر أوضاع هذه المكتبات وما تحويه من كتب؛ وذلك من خلال وجود لجان دورية للتفتيش والمتابعة تقوم بها مديريات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أية معلومات أو أخبار متداولة الاتصال على رقم الوزارة (01099844911).

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